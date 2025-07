Alegría da record: il Cirque du Soleil è l’evento più visto in FVG

Il Cirque du Soleil è l’evento live più visto in Friuli-Venezia Giulia dal 2022, con oltre 60.000 biglietti venduti nella sola tappa di Trieste. Questo traguardo è stato raggiunto nella giornata del 1° luglio, confermando il clamoroso successo dello spettacolo Alegría – In A New Light, che ha superato la metà delle sue repliche programmate nel capoluogo giuliano.

Un risultato eccezionale che, tra gli spettacoli a pagamento, eguaglia solo quello del Jova Beach Party di tre anni fa, rendendo questa edizione di Alegría un evento memorabile per tutto il territorio regionale.

Ultime due settimane di spettacoli

Il tour italiano del Cirque du Soleil si concluderà proprio a Trieste, con spettacoli in programma fino al 13 luglio. Tra le date più attese c’è quella di sabato 5 luglio, quando saranno proposte tre repliche: alle 14.30, alle 18.00 e alle 21.30, occasione perfetta per vivere la magia del circo in una giornata che coincide anche con la notte dei saldi, molto attesa dal commercio locale.

Francesco Granbassi, presidente del Teatro Stabile del Friuli-Venezia Giulia, esprime grande soddisfazione per il risultato ottenuto:

«Essere arrivati alle due ultime settimane di repliche con un traguardo, quello dei 60.000 spettatori, che pareva francamente irraggiungibile, ci fa capire che l’intuizione del Rossetti è stata giusta».

Un evento che valorizza l’intero territorio

Granbassi sottolinea anche il valore promozionale dell’evento, che ha saputo attrarre migliaia di spettatori da tutta la regione e oltre, contribuendo in modo significativo all’economia locale.

«L’abbinamento con un brand mondiale come quello del Cirque du Soleil – ha aggiunto – ha portato un enorme valore aggiunto per il Friuli-Venezia Giulia».

Una location suggestiva nel cuore della città

Lo spettacolo si svolge nella suggestiva area scoperta del Silos, con affaccio sul Porto Franco Vecchio e accesso da Largo Santos. La location si è rivelata perfetta per ospitare un evento internazionale di tale portata, incastonata tra storia, mare e cultura.

Il pubblico ha ancora ampia possibilità di scelta tra i posti disponibili, grazie alle numerose repliche ancora in calendario, per vivere l’esperienza nel Grand Chapiteau, la grande tenda che accoglie gli spettatori in un ambiente confortevole e fiabesco.

Alegría: un viaggio tra emozione, acrobazie e poesia

Alegría – In A New Light è la reinterpretazione moderna di uno dei più celebri spettacoli del Cirque du Soleil, presentato per la prima volta nel 1994. La nuova versione racconta trasformazione, resilienza e speranza, attraverso acrobazie mozzafiato, musiche travolgenti, scenografie spettacolari e costumi visionari.

Uno show che non ha bisogno di parole per emozionare, perché parla direttamente all’anima degli spettatori di tutte le età.

