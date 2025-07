L’ASU conquista 12 medaglie a Ginnastica in Festa 2025

Si è conclusa con un bilancio estremamente positivo la partecipazione dell’Associazione Sportiva Udinese a “Ginnastica in Festa 2025 – Summer Edition”, tenutasi a Rimini. L’evento, tra i più importanti a livello nazionale, ha visto migliaia di atleti e atlete provenienti da tutta Italia sfidarsi nelle varie discipline ginniche. L’ASU ha lasciato il segno con 6 medaglie d’oro, 4 d’argento e 2 di bronzo, oltre a numerosi piazzamenti prestigiosi.

Il presidente Nutta: «Orgogliosi di ogni singolo atleta»

A commentare il successo è stato il presidente dell’ASU, Alessandro Nutta: «Siamo estremamente orgogliosi di ogni singolo atleta che ha rappresentato l’ASU. Ogni esercizio racconta mesi di lavoro e dedizione. Questi risultati sono il frutto di un grande lavoro di squadra tra atleti, tecnici e famiglie».

Ritmica: Stella Iacumin e Cristina Fabro tra le protagoniste

Nella ginnastica ritmica, spiccano le prestazioni di Stella Iacumin, che ha conquistato tre ori (all around, cerchio e nastro) nella categoria J2 Livello LE, dominando una competizione con 89 partecipanti. Grande prova anche per Cristina Fabro, sesta nell’all around e oro alle clavette. Medaglie anche per Nicole Efros (bronzo clavette), Chiara Francovigh (argento clavette) e ottime prestazioni per Chiara Bernardis, Greta Martinuzzi, Elena Pilosio e Chiara Mariella.

Artistica femminile: 34 atlete in gara e tanti successi

La ginnastica artistica femminile ha schierato 34 atlete, con risultati eccellenti sia a squadre sia a livello individuale. La formazione Allieve LD Avanzato ha conquistato il bronzo con Moreale, Capula, Oleotto e Velasquez. Quinta la squadra LB Avanzato Junior/Senior. Nei concorsi individuali si distinguono Ginevra Schiavon (argento LC Base), Matilde Pascolini (quinta LD Base), Amelia Sgobino (oro Allieve 2), Sofia Gelsomino (argento), Elisabeth Morini (argento), Aurora Dreossi (quarta LC Base), Ottavia Zannier (quarta LD avanzato jr2) e Sofia Capula (quinta LD Avanzato Allieve 5).

Artistica maschile: Mattia Monte campione nazionale

Anche la ginnastica artistica maschile ha brillato: Mattia Monte è diventato campione nazionale LC Allievi 1, mentre Gabriele Perrone ha chiuso quinto nella stessa categoria. La squadra LC Allievi – composta da Silvestri, Di Benedetto, Lentini, Monte, Corazza e i fratelli Sfiligoi – ha sfiorato il podio con un quarto posto.

Concludendo, questa edizione di Ginnastica in Festa certifica ancora una volta il valore dell’Associazione Sportiva Udinese, che si conferma una realtà di riferimento nel panorama ginnico nazionale, capace di coniugare talento, impegno e spirito di squadra.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook