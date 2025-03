Voli Trieste Londra: Ryanair lancia voli giornalieri fino a ottobre

Ryanair potenzia la tratta tra il Trieste Airport e l’aeroporto di Londra Stansted con voli giornalieri, aumentando ulteriormente la connettività del Friuli-Venezia Giulia con il Regno Unito. Da lunedì prossimo, infatti, decolleranno otto voli settimanali che collegheranno la regione alla capitale britannica.

Tutti i dettagli dei voli

Il nuovo piano di volo prevede partenze giornaliere con frequenze e orari variabili: il lunedì alle 16.40, martedì e sabato alle 6, mercoledì alle 17, giovedì alle 18.10, venerdì doppio volo alle 14.05 e alle 17.50, e infine domenica alle 15.15. Questa offerta resterà in vigore fino al 31 maggio, garantendo grande flessibilità per i viaggiatori friulani.

Cambiamenti stagionali in vista

Dal mese di giugno fino a settembre, il numero di voli scenderà a sei a settimana con lo stop delle partenze previste il mercoledì. Da ottobre invece, la frequenza risalirà nuovamente a otto voli, spostando il giorno con doppia partenza al sabato. Con novembre inizierà poi la programmazione invernale, che sarà definita nelle prossime settimane.

Londra Stansted, hub strategico per Trieste

La scelta di potenziare la tratta non è casuale: Londra Stansted rappresenta infatti uno scalo strategico per il Trieste Airport. Nel 2024 sono stati registrati 29,4 milioni di passeggeri, segnando un incremento del 7,2% rispetto all’anno precedente. L’obiettivo dichiarato dello scalo londinese è superare i 43 milioni di passeggeri entro cinque anni, confermando così l’importanza della rotta triestina.

Opportunità per il Friuli-Venezia Giulia

L’incremento delle frequenze rappresenta un’opportunità per lo sviluppo turistico e commerciale del Friuli-Venezia Giulia. La regione, grazie ai collegamenti con Londra, potrà beneficiare di una maggiore presenza di turisti britannici, consolidando ulteriormente la propria posizione come destinazione strategica per il turismo internazionale.

