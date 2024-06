MSG Group: trionfo di crescita e innovazione nel mercato logistico

Il Gruppo MSG, guidato dalla capofila friulana MSG con sede a Campoformido, ha celebrato il termine dell’anno 2023 con un trionfo di risultati, superando persino le proiezioni più ottimistiche. Con un fatturato che ha superato i 73 milioni di euro, il gruppo ha segnato un incremento del 13% rispetto all’anno precedente. Questo traguardo economico ha portato il margine operativo lordo a oltre 7 milioni di euro, registrando un notevole +24%.

Espansione e prestazioni eccezionali

Durante il 2023, il Gruppo MSG ha gestito una flotta di oltre 1250 veicoli, contribuendo alla consegna di più di 17 milioni di pacchi. Questi numeri robusti confermano la posizione di MSG come uno dei principali operatori nel settore delle consegne a domicilio, particolarmente nel Nord-Est Italia, un territorio fondamentale per il mercato logistico.

Eccellenza e fiducia clienti

Con un tasso di conferma dei clienti del 100%, MSG si distingue come un punto di riferimento non solo per le consegne a domicilio, ma anche come leader nei settori del trasporto, logistica, industria alimentare e gestione di strutture nel Triveneto.

Ambizioni e visione futura

Elio Cecconi, amministratore delegato di MSG, ha commentato l’importanza dei risultati del 2023, sottolineando il proposito di superare i 100 milioni di euro di fatturato entro i prossimi quattro anni. Questa ambizione riflette l’impegno del Gruppo nel consolidare la sua presenza nel Nord-Est e oltre, sottolineando il ruolo cruciale dei collaboratori che credono e lavorano per il successo del progetto.

Crescita e investimenti strategici

Fondata nel 2012, si è rapidamente affermata come un attore chiave nel panorama economico del Nord-Est. Con 1250 automezzi, 21 piattaforme logistiche e 850 autisti, l’azienda opera su vasta scala, con 24 sedi in tutta Italia.

Espansione e nuove infrastrutture

Il Gruppo MSG continua la sua espansione con l’apertura imminente del nuovo hub a Ronchi dei Legionari, un investimento da 800 mila euro che mira a supportare ulteriormente la rete logistica del gruppo. Questo hub, con una superficie di 3 mila metri quadri, sarà cruciale per il noleggio (Msg Rent). Inoltre, il 2024 vedrà MSG impegnata nella gestione completa di una filiale del valore di 4 milioni di euro per BRT.

Rinnovamento e identità visiva

Oltre ai successi finanziari, MSG rinnova anche la propria immagine aziendale con un nuovo logo, sviluppato dall’udinese Creaa Snc. Questo rinnovamento visivo riflette la strategia di adattamento alle nuove sfide del mercato, sottolineando l’impegno del Gruppo MSG nell’innovazione continua e nell’affrontare le richieste mutevoli dell’industria logistica.

Il Gruppo MSG, con i suoi risultati record e la visione futura ambiziosa, si conferma come un punto di riferimento nel settore, pronto a sfidare i limiti e a rimanere al passo con un mercato in costante evoluzione.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook