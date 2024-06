Nell’ambito del progetto finanziato da PNRR – PINQUA per la rinascita del quartiere di Rorai Grande, un’atmosfera di entusiasmo e speranza ha permeato l’aria durante l’inaugurazione di un’opera tanto attesa.

Trasformazione urbana

Le opere, frutto di una sinergia tra l’Amministrazione comunale e il know-how della ditta Sartori Sport di Padova, hanno metamorfosato un angolo trascurato in un’oasi di vita e colore. Grazie alla visione innovativa dell’arch. Maurizio Bordugo, ci troviamo di fronte a un vero e proprio miracolo architettonico.

Un campo da calcetto che va oltre il gioco

Il nuovo campo da calcetto non è solo un terreno di gioco, ma un crocevia di emozioni e relazioni, dove i giovani possono non solo sfogare la loro passione per lo sport, ma anche stringere nuove amicizie e condividere momenti preziosi.

Un rifugio per tutte le età

Questo intervento non si limita a migliorare l’aspetto estetico del quartiere, ma ha un impatto significativo sulla qualità della vita dei residenti di ogni età. Ora, anziani, giovani e bambini possono godere di uno spazio rigenerante, dove la gioia e la serenità trovano casa.

L’entusiasmo del quartiere

L’inaugurazione ha suscitato un vero e proprio boato di gioia tra i giovani del quartiere, che hanno accolto il nuovo campo da calcetto come un dono prezioso. La loro energia contagiosa ha infiammato gli animi di tutta la comunità, rivelando il potenziale di unione e solidarietà che risiede nel cuore di Rorai Grande.

Verso un futuro integrato

Ma l’avventura non finisce qui. L’Amministrazione comunale guarda già avanti, con occhi pieni di ambizione e determinazione. Il prossimo obiettivo è creare uno spazio polifunzionale presso il Centro di via Pontinia, dove cultura e divertimento si fondono in un connubio perfetto, generando nuove opportunità di crescita e scoperta per tutta la comunità.

Un nuovo capitolo per Rorai Grande

L’inaugurazione del nuovo campo da calcetto in via Pontinia segna l’inizio di un nuovo capitolo di splendore e rinascita per il quartiere di Rorai Grande. Con l’impegno congiunto di istituzioni e cittadini, questo luogo promette di diventare un simbolo di orgoglio e coesione, una testimonianza tangibile del potere trasformativo dell’unione e della volontà di fare la differenza.

