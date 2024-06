Incidente a Udine: studentessa ferita durante un “rito” scolastico

UDINE – Un episodio che ha suscitato preoccupazione e riflessione sulla sicurezza degli studenti si è verificato venerdì 7 giugno. Una studentessa dell’Istituto Stringher è stata investita da un’auto mentre cercava di sfuggire a un lancio di gavettoni e getti d’acqua. L’incidente è avvenuto intorno alle 8 del mattino, provocando traumi alla giovane, che è stata immediatamente soccorsa dal personale sanitario e trasportata al pronto soccorso.

Secondo quanto ricostruito finora, la ragazza era appena scesa dall’autobus quando è iniziato il lancio d’acqua. Nel tentativo di bagnarsi il meno possibile, è corsa verso la strada proprio mentre sopraggiungeva un’auto. Sono in corso ulteriori accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente e attribuire eventuali responsabilità.

Condizioni della studentessa

La studentessa, che frequenta il primo anno dell’indirizzo alberghiero, ha riportato diversi traumi ma, fortunatamente, le sue condizioni non sono gravi. Il dirigente scolastico ha rassicurato circa il suo stato di salute, ma l’episodio ha sollevato nuovamente il problema della sicurezza durante questi rituali studenteschi.

L’incidente mette in luce un problema ricorrente legato ai “riti” studenteschi che si svolgono all’ingresso delle scuole, spesso situate su strade trafficate come viale Monsignor Nogara. In passato, il preside dell’Istituto Stringher aveva già richiesto l’intervento delle forze dell’ordine, soprattutto dopo la notte dei maturandi, per prevenire incidenti e garantire la sicurezza degli studenti.

Vigilanza e prevenzione

La questura di Udine aveva organizzato specifici servizi di vigilanza nei giorni precedenti l’incidente, ma la sorveglianza di tutta la città si rivela complicata. I lanci d’acqua avvengono sia al mattino presto, prima dell’ingresso a scuola, sia dopo la fine delle lezioni, rendendo difficile il controllo della situazione.

