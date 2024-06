Il governatore Massimiliano Fedriga ha salutato oggi il generale di Brigata Francesco Atzeni, che lascia il comando della Legione Carabinieri del Friuli-Venezia Giulia per assumere un nuovo incarico. L’incontro, che si è tenuto a Palazzo della Regione a Trieste, è stato l’occasione per celebrare la collaborazione tra la Giunta regionale e l’Arma, un rapporto che ha sempre garantito un elevato livello di sicurezza per i cittadini.

La collaborazione tra Regione e Carabinieri

Durante il cordiale incontro, Fedriga ha voluto sottolineare la grande collaborazione tra l’Amministrazione regionale e l’Arma dei Carabinieri. Questa cooperazione, fondamentale per la sicurezza del territorio, è stata sempre apprezzata dalle comunità locali. “L’impegno quotidiano dei Carabinieri è un pilastro della sicurezza del Friuli-Venezia Giulia”, ha dichiarato il governatore, evidenziando come l’efficienza e la dedizione dei militari abbiano reso la regione un luogo più sicuro per tutti i suoi abitanti.

Riconoscimenti e onorificenze

Nel corso dell’incontro, il generale Atzeni ha fatto dono a Fedriga dell’attestato di socio benemerito dell’Associazione nazionale Carabinieri. Questo riconoscimento, ha spiegato il governatore, è un onore che lo fa sentire simbolicamente parte di un’Arma che è amata e rispettata dagli italiani. “Questo attestato rappresenta un legame forte e significativo con i valori e la missione dei Carabinieri”, ha affermato Fedriga, esprimendo la sua gratitudine per il lavoro svolto dal generale Atzeni e dai suoi uomini.

Un nuovo incarico per il generale Atzeni

Il generale Atzeni, che ha guidato la Legione Carabinieri del Friuli-Venezia Giulia con dedizione e professionalità, si appresta ora ad assumere un nuovo incarico. “Lascio questa regione con la consapevolezza di aver dato il massimo per garantire la sicurezza e il benessere dei cittadini”, ha dichiarato Atzeni, ringraziando il governatore e tutta la Giunta regionale per il sostegno ricevuto.

L’incontro di oggi ha messo in luce l’importanza della sicurezza locale e del ruolo fondamentale svolto dai Carabinieri nel mantenimento dell’ordine pubblico. La regione Friuli-Venezia Giulia può contare su un’Arma dei Carabinieri efficiente e presente sul territorio, sempre pronta a intervenire per la tutela dei cittadini.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook