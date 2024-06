Dal 14 al 16 giugno, Trieste ospiterà la 13esima edizione di Mare Nordest, un evento che rappresenta un punto di riferimento fondamentale per la divulgazione delle attività marine nell’Alto Adriatico e la promozione del rispetto per l’ambiente marino. Promossa dalla società sportiva dilettantistica Mare Nordest, in collaborazione con la Regione Friuli-Venezia Giulia e il Comune di Trieste, la manifestazione gode anche del patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.

La Regione Friuli-Venezia Giulia in prima linea

L’assessore regionale alla Difesa dell’ambiente, Fabio Scoccimarro, ha sottolineato l’importanza dell’evento, annunciando una presenza significativa della Regione attraverso Arpa Fvg (Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente del Friuli-Venezia Giulia), che celebrerà i suoi 25 anni di attività con una serie di incontri e attività divulgative.

Un programma ricco di iniziative

L’epicentro delle attività sarà la tensostruttura di 700 metri quadrati allestita in piazza dell’Unità d’Italia, dove si svolgeranno sport, incontri di approfondimento, mostre e laboratori per bambini. Tra gli eventi di punta:

Traversata delle tre nazioni : una spettacolare nuotata di 27 km da Punta Salvore a Trieste, con la partecipazione della campionessa Silvia Boidi .

: una spettacolare nuotata di 27 km da Punta Salvore a Trieste, con la partecipazione della campionessa . Rassegna internazionale delle attività subacquee : curata dall’Accademia Internazionale di Scienze e Tecniche Subacquee.

: curata dall’Accademia Internazionale di Scienze e Tecniche Subacquee. Presentazione dei progetti Parco Navale di Trieste e Namirs : iniziative chiave per la sicurezza e la sostenibilità marittima.

: iniziative chiave per la sicurezza e la sostenibilità marittima. Osservazione e ripresa fotografica della fauna marina : un’opportunità unica per gli appassionati di fotografia e biologia marina.

: un’opportunità unica per gli appassionati di fotografia e biologia marina. Sfilata Trieste Sustainable Fashion: evento di moda sostenibile che giunge alla sua seconda edizione.

Riconoscimenti, premi e testimonial d’eccellenza

L’edizione di quest’anno vedrà la consegna del prestigioso premio Tridente d’oro a illustri personalità del mondo marino, tra cui l’esploratore subacqueo Andrea Alpini e l’oceanografo François Sarano. Inoltre, il premio Academy Award 2024 sarà assegnato all’azienda Suex “The Exploration Company” per la sua eccellenza nella produzione di strumenti per la navigazione subacquea.

L’evento avrà come testimonial l’atleta croata Valentina Cafolla, detentrice del doppio record di immersione in apnea sotto il ghiaccio. Con un’impresa straordinaria realizzata lo scorso febbraio sul lago di Anterselva, Valentina è un simbolo di determinazione e capacità umane straordinarie.

L’impegno di Arpa Fvg

Durante le tre giornate dell’evento, Arpa Fvg offrirà al pubblico una panoramica delle proprie attività legate all’ambiente marino, con testimonianze di studiosi delle acque marine e di transizione e rappresentanti dell’Osservatorio Meteorologico.

