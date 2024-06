Relazioni Italia-USA, Fedriga accoglie la delegazione della Niaf

Oggi 11 giugno a Trieste, il governatore del Friuli-Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, ha incontrato una delegazione della National Italian American Foundation (Niaf), guidata dal presidente Robert Allegrini e dal membro del Consiglio, Robert Carlucci. L’incontro ha evidenziato l’importanza della cooperazione tra la Regione e gli Stati Uniti, con particolare attenzione ai legami culturali ed economici.

Il valore della presenza italiana negli USA

“Voi rappresentate il valore della presenza italiana negli Stati Uniti e, allo stesso tempo, una straordinaria opportunità di connessione tra l’Italia e gli Usa”, ha dichiarato Fedriga durante il suo intervento. L’Italia e gli Stati Uniti condividono una lunga storia di scambi culturali e collaborazioni economiche, e il Friuli-Venezia Giulia gioca un ruolo cruciale in questo contesto.

Collaborazione culturale ed economica

Fedriga ha sottolineato l’importanza di rafforzare i legami tra i paesi democratici non solo attraverso le relazioni diplomatiche e governative, ma anche coinvolgendo associazioni di cittadini e imprese. “Abbiamo la responsabilità di rafforzare i legami tra i paesi democratici”, ha spiegato il governatore. Questo rafforzamento passa anche attraverso la promozione di scambi culturali e collaborazioni economiche che coinvolgano direttamente le comunità locali.

Rischio di isolamento

Fedriga ha anche evidenziato i rischi di un possibile isolamento se non si continua a investire nelle relazioni internazionali. “Se non lo facciamo, il rischio è quello di cadere in una condizione di isolamento e di rimanere preda di decisioni assunte da Paesi che non si riconoscono negli ideali occidentali di democrazia e libertà”, ha concluso. Questo monito serve a sottolineare l’importanza strategica di mantenere vivi e attivi i canali di comunicazione e collaborazione con gli Stati Uniti.

Il ruolo della Niaf

La National Italian American Foundation è un punto di riferimento per la comunità italo-americana negli Stati Uniti. La sua missione è quella di promuovere e rafforzare i legami tra l’Italia e gli Stati Uniti attraverso vari progetti culturali ed economici. L’incontro odierno a Trieste è solo l’ultimo di una serie di iniziative che mirano a consolidare questi legami, a beneficio di entrambe le comunità.

