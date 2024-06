Spierdûts: il nuovo spettacolo del trio Teatro Incerto

Il celebre trio friulano Teatro Incerto, guidato dal regista Giovanni Visentin, si prepara per il debutto di un’opera straordinaria: “Spierdûts“. L’evento avrà luogo in prima assoluta venerdì 14 e domenica 16 giugno alle ore 21 al Teatro S. Giorgio di Udine, nell’ambito della nona edizione di FESTIL_Festival estivo del Litorale e della Stagione Teatro Contatto Estate.

Un sodalizio artistico senza tempo

“Spierdûts” è frutto di un nuovo sodalizio artistico tra il trio inossidabile composto da Fabiano Fantini, Claudio Moretti e Elvio Scruzzi, con una carriera di oltre quarant’anni, e Giovanni Visentin, uno dei fondatori del Teatro Ingenuo. Questa collaborazione ha dato vita a un’avventura teatrale bizzarra incentrata sulla figura del clown, ispirata alle esperienze giovanili comuni.

Alla ricerca del senso del clown nella società contemporanea

Durante un incontro-laboratorio, i quattro artisti hanno indagato il senso e il ruolo del clown nella società contemporanea. Da questo confronto è nata l’idea dello spettacolo, prodotto da CSS Teatro stabile di innovazione del FVG, Teatro Incerto e Tinaos.

Una storia di resistenza e nostalgia

“Spierdûts” racconta la storia di tre clown anziani e acciaccati, interpretati da Fabiano Fantini, Claudio Moretti e Elvio Scruzzi, che si ritrovano a condividere un alloggio di fortuna ai margini di una grande città. Nonostante i clamorosi successi del passato siano ormai un ricordo lontano, essi non si arrendono. Continuano a coltivare la loro arte, ricordando nostalgicamente il glorioso passato e trovando rifugio in un luogo immaginario dove possono ancora mettere in scena la loro comicità poetica.

Il ricco percorso artistico del teatro incerto

Il Teatro Incerto, nato nel 1982 dall’incontro di tre amici, ha intrapreso un viaggio artistico che si distingue per un teatro d’attore di irresistibile matrice comica, sia in italiano che in friulano. Tra i loro spettacoli più noti vi sono “Four”, “Laris”, “Dentri”, e molti altri, che hanno conquistato il pubblico friulano e non solo.

La maestria di Giovanni Visentin

Giovanni Visentin, attore e regista di fama internazionale, ha collaborato con i più grandi registi teatrali europei e ha un curriculum ricco di successi sia sul palcoscenico che sullo schermo. Il suo lungo sodalizio con il Teatro Incerto e la sua esperienza artistica unica promettono uno spettacolo indimenticabile.

Informazioni utili

La biglietteria del Teatro Palamostre, in piazzale Paolo Diacono 21, è aperta da lunedì al sabato dalle ore 17:30 alle ore 19:00. È possibile contattare la biglietteria al numero +39 0432 506925 o via email all’indirizzo biglietteria@cssudine.it. La prevendita online è disponibile sul circuito vivaticket.

Per coloro che desiderano assistere allo spettacolo al Teatro S. Giorgio di Udine, la biglietteria aprirà un’ora prima dell’inizio dello spettacolo nei giorni 14 e 16 giugno.

