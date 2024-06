Venerdì 14 giugno, la città ha inaugurato un nuovo capitolo nella gestione dei rifiuti urbani con l’installazione dei primi cestini compattanti solari in piazza Verdi. Questa innovazione rappresenta un passo significativo verso una gestione più efficiente e sostenibile dei rifiuti.

Un progetto di innovazione sostenibile

L’evento ha visto la presenza dell’assessore alle Politiche del Territorio, Michele Babuder, il quale ha sottolineato l’importanza dei fondi europei PNRR nel finanziare questo progetto pionieristico. “Questa prima serie di contenitori compattanti è solo l’inizio di una serie di innovazioni destinate a migliorare il servizio di raccolta rifiuti nella città”, ha dichiarato l’assessore. Con 81 nuovi cestini che saranno posizionati nel centro storico nelle prossime settimane, l’obiettivo principale è quello di incrementare la raccolta differenziata.

Tecnologia avanzata per una gestione ottimizzata

I nuovi cestini sono equipaggiati con tecnologia di compattamento interno, che consente di ridurre significativamente il volume dei rifiuti. Grazie a questo sistema innovativo, ogni cestino può contenere quantità di rifiuti equivalenti a sette cestini tradizionali, aumentando notevolmente l’efficienza della raccolta.

Alimentazione solare e connessione 4.0

Una delle caratteristiche distintive di questi nuovi dispositivi è l’autoalimentazione tramite energia solare. Questo non solo riduce l’impatto ambientale ma assicura anche che i cestini siano sempre operativi senza la necessità di energia esterna. Attraverso una piattaforma cloud, i cestini sono monitorati in tempo reale per controllare il livello di riempimento e gestire le operazioni di raccolta in modo efficiente.

Benefici per la comunità e l’ambiente

L’introduzione dei cestini compattanti solari non porta solo miglioramenti nell’efficienza della gestione dei rifiuti, ma offre anche vantaggi tangibili alla qualità della vita urbana. Con spazi pubblici più puliti e una riduzione dei cattivi odori, questi dispositivi promettono di migliorare l’esperienza cittadina, contribuendo anche all’attrattività turistica della città.

Prossime tappe e espansione del progetto

Oltre alla batteria inaugurata oggi in piazza Verdi, il piano prevede l’installazione di altre 26 postazioni entro il mese di giugno. Queste includono alcune delle piazze e delle vie più frequentate della città, come Piazza Ponterosso, Piazza Repubblica, e Via Torino. Questa espansione mirata è progettata non solo per migliorare l’efficienza della raccolta ma anche per uniformare l’estetica urbana delle diverse aree della città.

Lista completa delle nuove postazioni:

Piazza Ponterosso

Largo Panfili

Piazza Repubblica

Largo Bonifacio (base viale XX settembre)

Piazza Hortis

Piazza Cavana (angolo via Capitelli)

Piazza Sant’Antonio

Piazza Goldoni

Largo Barriera

Piazza Libertà (lato stazione)

Riva III novembre (vicino all’ex Elefante Bianco)

Riva Nazario Sauro (vicino alla Stazione Marittima e ai Canottieri Adria)

Riva Gulli (in prossimità del Salone degli Incanti)

Molo Audace (alla base, a sinistra e a destra, in prossimità delle 2 nuove panchine delle rive)

Via dell’Orologio

Passo Fonda Savio

Piazza Venezia (lato mare e lato via Cadorna)

Via Torino (angolo via Cadorna e angolo via Duchi d’Aosta)

Piazza Vittorio Veneto

Via Lavatoio (in prossimità del capolinea del Tram)

Via Carducci (angolo svolta piazza Oberdan)

Via Trento al civico 2

Questo ambizioso progetto segna un passo avanti verso una città più pulita, più efficiente e più sostenibile per tutti i suoi abitanti.

