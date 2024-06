La giunta udinese modifica il regolamento di polizia locale

Udine – L’amministrazione udinese ha recentemente approvato il nuovo regolamento di Polizia Locale, introducendo significative modifiche per rafforzare il decoro urbano e garantire la qualità della vita dei cittadini. Questa revisione, che sarà sottoposta al Consiglio comunale, rappresenta un aggiornamento necessario rispetto alla versione precedente del 2016.

Decoro e vandalismi

Le nuove norme dedicano particolare attenzione alla pulizia e al mantenimento degli spazi pubblici. I proprietari di animali domestici, specialmente cani, sono ora obbligati a raccogliere le deiezioni solide dei propri animali utilizzando sacchetti appositi e a smaltirle correttamente. Inoltre, devono provvedere alla pulizia delle deiezioni liquide, utilizzando una bottiglietta d’acqua per risciacquare le aree interessate.

Le sanzioni previste per i trasgressori sono significative: i proprietari che non rispettano queste regole saranno multati, con sanzioni che variano a seconda della gravità dell’infrazione. Gli agenti della polizia locale avranno il compito di monitorare e sanzionare i comportamenti scorretti, garantendo così marciapiedi, colonne e serrande pulite.

Tutela del verde pubblico

Il nuovo regolamento introduce anche misure severe contro il vandalismo delle aree verdi. Chi danneggia il verde pubblico o l’arredo urbano cittadino sarà soggetto a multe che vanno dai 200€ ai 1200€, a seconda della gravità dell’atto. Saranno puniti comportamenti come la circolazione con mezzi nelle aree riservate ai pedoni, il danneggiamento di aiuole e siepi, e l’abbandono di rifiuti fuori dai contenitori appositi.

Particolare attenzione è rivolta anche alla salvaguardia delle attrezzature pubbliche, come i giochi per bambini e le panchine, e alla tutela degli animali presenti nelle aree verdi. Chi disturba gli animali o danneggia le strutture installate sarà severamente sanzionato. Queste modifiche riflettono l’impegno dell’amministrazione comunale nel migliorare la vivibilità urbana e promuovere comportamenti civili e responsabili.

Intrattenimento musicale

Tra le novità più rilevanti del regolamento 2024 vi è una definizione chiara delle regole per gli eventi e l’intrattenimento musicale. Le attività economiche, come bar e ristoranti, potranno organizzare eventi musicali all’esterno dei locali fino alle ore 23.30 di qualsiasi giorno della settimana, con un’estensione fino all’una di notte il venerdì e i prefestivi per la musica interna.

Questa novità rappresenta un’importante concessione per i locali, ma comporta anche delle responsabilità: i gestori devono ottenere una valutazione di impatto acustico (VIAC) firmata da un tecnico abilitato. Senza questa valutazione, non sarà possibile somministrare musica nei locali, a prescindere dall’avvenuto pagamento della SIAE.

Commenti dall’amministrazione

L’assessore alla Polizia Locale, Rosi Toffano, ha spiegato le ragioni dietro queste modifiche: “Il regolamento aveva necessità di essere aggiornato. Abbiamo voluto modificare alcuni articoli in base alle necessità emerse in diverse situazioni quotidiane, cercando di preservare decoro e pulizia della città e allo stesso tempo consentendo alle attività economiche di lavorare con regole chiare. In particolare, avendo anche la delega al benessere animale, voglio richiamare alle loro responsabilità i proprietari di animali. La salvaguardia della città e degli spazi fruibili è compito di tutti”.

