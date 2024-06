Torneo Lune di calcetto femminile 2024: sport e inclusività

Il 13 luglio 2024, presso lo Sporting 2001 di Gemona del Friuli, si terrà la quarta edizione del Torneo Lune di calcetto femminile, organizzato dall’associazione lesbica e transfemminista Alfi Lune. Questo evento non è solo una competizione sportiva, ma un momento dedicato a valorizzare lo sport femminile e a creare un ambiente sicuro e inclusivo per tutte le donne che desiderano partecipare.

Un ambiente inclusivo e accogliente

L’obiettivo principale del torneo è promuovere l’inclusività. Aperto a tutte le donne, inclusi i membri delle comunità transgender, intersessuali e non binarie, il Torneo Lune si propone di essere un luogo dove ogni partecipante possa sentirsi accolta e celebrata per la propria identità. Secondo l’associazione Alfi Lune, l’evento mira a creare comunità tra le donne LBTQ+ e le loro alleate, promuovendo la socialità e il benessere attraverso lo sport.

Partecipazione e modalità di iscrizione

Le squadre possono iscriversi entro il 10 luglio, sia come squadre complete che come singoli giocatori. Le giocatrici singole verranno automaticamente assegnate alla Squadra Lune. L’iscrizione al torneo include non solo la partecipazione alle partite di calcetto, ma anche l’accesso alla piscina, una cena e un after party che promettono di essere momenti di festa e di condivisione.

Impatto sociale e culturale

Eventi come il Torneo Lune di Calcetto Femminile non sono solo una manifestazione sportiva, ma hanno un impatto profondo sul piano sociale e culturale. Offrono alle partecipanti l’opportunità di sfidare gli stereotipi di genere legati allo sport e di dimostrare la forza e la determinazione delle donne nell’ambito competitivo. Inoltre, rappresentano un passo avanti verso la costruzione di una società più inclusiva e rispettosa delle diversità.

L’Importanza del supporto alleato

Oltre alle giocatrici appartenenti alle comunità LBTQ+, il Torneo Lune accoglie con favore anche le donne alleate, riconoscendo l’importanza del loro supporto nella lotta per l’uguaglianza e la visibilità delle donne LGBTQ+. Questo sostegno è cruciale per consolidare un ambiente di gioco che sia non solo competitivo, ma anche empatico e solidale.

Il 13 luglio 2024 sarà quindi non solo una giornata di partite di calcetto, ma anche un momento di celebrazione, di condivisione e di affermazione dell’identità e della diversità. Per maggiori informazioni e per iscriversi, è possibile visitare il sito web dedicato al torneo all’indirizzo: www.tournifyapp.com/live/torneolune2024.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook