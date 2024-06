Trieste, giuramento solenne per 407 nuovi agenti di polizia

Questa mattina, presso la Scuola di Polizia Vincenzo Raiola di Trieste, 407 nuovi agenti hanno concluso il loro percorso di formazione con il giuramento solenne di fedeltà alla Repubblica Italiana. Questo momento altamente simbolico segna l’inizio di una missione dedicata alla sicurezza e alla legalità delle nostre comunità.

Una missione, non solo una professione

L’assessore regionale alla Sicurezza, Pierpaolo Roberti, ha sottolineato l’importanza del giuramento: “Le persone che vengono formate alla Scuola di Polizia non hanno intrapreso una nuova professione ma una vera e propria missione a favore delle comunità in cui presteranno servizio”. I nuovi agenti diventano così parte integrante delle Forze dell’ordine, pronte a difendere i cittadini e a garantire la sicurezza nelle città italiane.

La cerimonia, che ha visto la partecipazione di autorità locali come il prefetto e il questore di Trieste, Pietro Signoriello e Pietro Ostuni, e il sindaco Roberto Dipiazza, evidenzia il ruolo cruciale della Scuola di Polizia di Trieste. L’assessore Roberti ha espresso orgoglio per l’operato della scuola, che contribuisce significativamente al rafforzamento delle Forze dell’ordine.

Riconoscimento alle famiglie

Roberti ha rivolto un pensiero speciale anche alle famiglie degli agenti: “Ringrazio le famiglie che saranno al loro fianco in un percorso non semplice ma di grande importanza e prestigio”. Questo supporto è fondamentale per affrontare le sfide che i nuovi agenti incontreranno nel loro cammino professionale.

Un futuro di servizio e protezione – Le parole di augurio dell’assessore Roberti

Con il completamento del 225° Corso di Formazione per Allievi Agenti della Polizia di Stato, i nuovi agenti sono pronti a iniziare il loro servizio in tutta Italia. La loro presenza rappresenta una risposta concreta alle esigenze di sicurezza dei cittadini, un impegno a tutela della legalità e dell’ordine pubblico.

La formazione continua rappresenta un pilastro per il successo delle Forze dell’ordine. La Scuola di Polizia Vincenzo Raiola di Trieste si conferma un’istituzione di eccellenza, garantendo che ogni agente sia preparato al meglio per affrontare le sfide della sicurezza contemporanea.

L’assessore ha concluso il suo intervento con un augurio di buon lavoro agli agenti: “Da parte della Regione non posso che augurare loro buon lavoro e ringraziarli per questa scelta di vita”. Le parole di Roberti riflettono la gratitudine e l’ammirazione per chi sceglie di dedicarsi al servizio pubblico.

