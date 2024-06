Il Gran Finale del Cinebike Festival: cinema, musica e biciclette

GRADO – Il Cinebike Festival, il primo evento del genere nel Friuli Venezia Giulia, si avvicina al suo culmine con un weekend ricco di eventi che mescolano cinema, musica e la bellezza dei paesaggi locali. In questo originale connubio tra cultura e natura, gli spettatori possono godere delle proiezioni all’aperto in sella alla propria bicicletta, trasformando il Parco delle Rose di Grado in una vera e propria arena bike-in.

Venerdì 21 Giugno: alla scoperta di Grado e Aquileia

Il programma del weekend si apre venerdì con un suggestivo bike tour guidato da Fabio Moro, esperto ambientale e cicloturista. Partendo da Grado alle 17.30, i partecipanti percorreranno circa 20km fino ad Aquileia, accompagnati dalle storie e dalle conoscenze di Moro sul territorio. Un momento speciale è previsto alla cantina Vini Brojli, dove sarà possibile non solo assaggiare vini pregiati, ma anche immergersi in uno spettacolo unico di Angelo Floramo. Le sue parole, arricchite dalla musica di Giorgio Parisi, narreranno storie di confini e tradizioni, dando vita a un’esperienza indimenticabile.

Nel cuore della sera, alle 21, il Parco delle Rose ospiterà una doppia proiezione. “Totò al giro d’Italia”, capolavoro del 1948, sarà preceduto dal cortometraggio “L’estate è finita – Appunti su Furio” di Laura Samani, che celebra la memoria collettiva attraverso immagini d’archivio riscoperte.

Sabato 22 Giugno: musiche e cinema al Parco delle Rose

Il sabato si apre a Capriva del Friuli con “Fior delle bolge”, uno spettacolo che mescola le tradizioni musicali di diverse culture. Alle 19 in piazza Vittoria, musicisti reinterpretano repertori mitteleuropei, jugoslavi e sudamericani, creando un ponte tra passato e presente attraverso la musica.

Il gran finale si tiene sempre al Parco delle Rose di Grado alle 21 con la proiezione di “Io Capitano” di Matteo Garrone, un film che ha conquistato pubblico e critica per il suo intenso ritratto di un viaggio verso l’Europa attraverso le prove e i pericoli che i migranti affrontano ogni giorno.

Mostra al cinema cristallo: dieci anni di storia a fumetti

Parallelamente agli eventi principali, continua fino a sabato la mostra dedicata al fumetto “Saluti e Bici”, ospitata nel foyer del Cinema Cristallo di Grado. Curata da Alessandro Lise e Alberto Talami, la mostra celebra dieci anni di storia, manutenzione e politica della bicicletta, raccontati attraverso un approccio visivo e narrativo unico nel suo genere.

Informazioni e dettagli

Per chi desidera partecipare a uno degli eventi del Cinebike Festival, è possibile consultare il programma completo, gli orari e prenotare i posti visitando il sito ufficiale del festival: www.cinebikefest.it. L’accesso all’arena bike-in è gratuito per chi si sposta in bicicletta, monopattino o a piedi, offrendo un’esperienza cinematografica all’aperto che celebra la sostenibilità e il piacere del viaggio su due ruote.

Questo weekend si prospetta dunque come un’occasione unica per immergersi nella cultura, nella natura e nel cinema, unendo tradizione e innovazione in un contesto indimenticabile sotto le stelle di Grado.

