Incidente nautico: disalberata barca slovena, tre persone in salvo

Punta Sdobba è stata teatro di un incidente nautico che ha coinvolto una barca a vela di 9 metri battente bandiera slovena. La barca ha disalberato, causando preoccupazione ma fortunatamente senza gravi conseguenze.

L’incidente è avvenuto in mare aperto, quando la barca a vela ha perso il proprio albero. A bordo si trovavano tre persone, tutte dotate di giubbotti di salvataggio. Non erano presenti minori tra i passeggeri, il che ha facilitato le operazioni di soccorso.

L’intervento della Guardia Costiera

La motovedetta CP881 della guardia costiera è intervenuta prontamente per prestare soccorso. In via precauzionale, è stato dirottato anche il rimorchiatore Med Silver, che si trovava nelle vicinanze per delle prove in mare.

Una volta arrivata sul luogo dell’incidente, la motovedetta ha imbarcato i tre passeggeri e li ha trasportati in sicurezza al porto di Monfalcone. Grazie alla tempestività e all’efficienza delle operazioni di salvataggio, nessuno dei passeggeri ha riportato ferite.

