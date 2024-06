Filippo Meroi nominato nel consiglio nazionale di Federcomated

Filippo Meroi, attuale presidente del gruppo Tecnoedili di Confcommercio provinciale di Udine, ha ottenuto una prestigiosa nomina nel Consiglio nazionale della Federcomated. Questa federazione, fondata nel 1983, rappresenta più di 9.000 imprese distributrici attraverso le Ascomed, le associazioni provinciali di commercianti di materiali edili. Il valore complessivo del giro d’affari di queste imprese si attesta sui 15 miliardi di euro, sottolineando l’importanza e l’impatto significativo del settore nel panorama economico nazionale.

Una nuova voce per l’edilizia: l’impegno di Meroi

Nel corso di una riunione del Consiglio direttivo di Federcomated tenutasi nella Sala Pavoni della sede sociale di Milano, Meroi ha espresso il suo intento di rappresentare con vigore le attività del settore edilizio della provincia di Udine. La sua attività sindacale mira a sostenere un comparto strategico che si interseca con tutti gli ambiti di vendita legati alla casa e alle imprese, spaziando dalla ferramenta ai colorifici, dal comparto elettrico all’antinfortunistica per l’industria. Inoltre, punta a espandere il mercato verso il settore del “fai da te”, promuovendo la crescita e la competitività delle imprese locali.

Riconoscimenti e gratitudine

Meroi ha espresso profonda gratitudine al presidente della Federcomated, Giuseppe Freri, e a tutto il Consiglio direttivo per la fiducia riposta in lui. Ha inoltre ringraziato il vicepresidente nazionale e presidente provinciale Giovanni Da Pozzo per avergli offerto l’opportunità di contribuire attivamente alle iniziative della federazione. Questo sostegno, secondo Meroi, è fondamentale per poter effettivamente sostenere le aziende del territorio, promuovendo iniziative e politiche che favoriscano lo sviluppo sostenibile del settore edilizio.

Questo ingresso di Filippo Meroi nel Consiglio nazionale di Federcomated rappresenta un importante passo avanti non solo per la rappresentanza delle imprese di Udine, ma anche per il consolidamento delle politiche sindacali e di sviluppo del settore edilizio a livello nazionale.

