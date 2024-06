Il ritorno di GustoCarnia: family picnic al Museo Gortani

TOLMEZZO – Sabato 29 giugno segna l’inizio della nuova edizione di GustoCarnia con il “Family Picnic”, un evento pensato per tutte le famiglie della Carnia. L’atmosfera si animerà nel cortile del Museo Carnico delle Arti Popolari “Michele Gortani”, trasformato per l’occasione in un luogo accogliente e festoso. Questo picnic non è solo un’opportunità per gustare del buon cibo, ma anche per partecipare a visite guidate, laboratori creativi e giochi per bambini.

Un giorno di sapori e tradizioni locali

L’evento inizierà alle 11.30 con un aperitivo preparato dal rinomato cocktail bar “Il Gatto e la Volpe” di Tolmezzo, seguito da una breve ma informativa visita guidata al Museo per gli adulti alle 12. Nel frattempo, i bambini potranno divertirsi con il laboratorio didattico ‘Erbe, fiori e stampe’, un’esperienza che li avvicinerà alla natura e alla creatività. Il momento clou sarà il picnic alle 13, dove i partecipanti potranno assaporare una vasta selezione di piatti preparati con ingredienti locali presso diverse “isole di degustazione”.

Un menù degno di GustoCarnia

Tra le proposte gastronomiche si potrà scegliere dalla frittata alle erbe alla creativa mini burger di trota con maionese ai peperoni rossi e lamponi. Piatti tradizionali come la battuta di purcit con crema di fave e khreis si mescoleranno con sapori innovativi come le zucchine alla “carnipece” e il geranio profumato. Non mancheranno antipasti locali, frutta di stagione e deliziosi dolci per completare il pasto.

Divertimento per tutta la famiglia

Dopo il pranzo, dalle 14.30, i bambini avranno l’opportunità di partecipare a “I giochi di una volta”, un momento dedicato alla scoperta e alla gioia dei giochi tradizionali. Per partecipare a questo evento imperdibile, è necessario prenotarsi tramite EventBrite. I biglietti sono disponibili a un costo di 43 euro per gli adulti e 20 euro per i bambini dai 3 ai 15 anni.

Prossimi appuntamenti di GustoCarnia

Oltre al Family Picnic, gustoCarnia offrirà altri eventi imperdibili fino a ottobre. Il 18 luglio, l’apericena “Le erbe, il latte e i formaggi di malga” celebrerà le prelibatezze locali presso il Museo Gortani, seguito il 7 settembre dal ritorno del “Family Picnic” presso l’Art park di Verzegnis. Il programma culminerà il 11 ottobre con una nuova apericena dedicata a “Il Filo dei Sapori”, un’occasione per esplorare ulteriori sfumature della cucina carnica.

Con la promessa di unione tra tradizione e innovazione, GustoCarnia continua a esplorare e celebrare il patrimonio gastronomico della Carnia. Gli eventi non sono solo un’opportunità per gustare piatti deliziosi, ma anche per scoprire la ricca cultura e le tradizioni delle vallate. Preparatevi per un’estate e un autunno all’insegna del buon cibo, della famiglia e della scoperta presso i luoghi più suggestivi della Carnia.

