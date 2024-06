Il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) rappresenta una svolta significativa nella gestione dei dati clinici dei cittadini. Dal 19 maggio 2020, ogni cittadino residente in Friuli-Venezia Giulia ha attivo il proprio FSE, come stabilito dall’articolo 11 del Decreto Legge n. 34 del 2020.

Vantaggi del Fascicolo Sanitario Elettronico e gestione del pregresso

Il FSE permette di raccogliere e condividere digitalmente tutta la documentazione clinica prodotta dalle strutture pubbliche, facilitando la presa in carico del paziente da parte dei professionisti della salute. Questo sistema consente una consultazione più efficiente e completa della storia clinica del paziente, migliorando la qualità dell’assistenza sanitaria.

La documentazione clinica antecedente al 19 maggio 2020 è disponibile solo per coloro che hanno fornito il consenso all’alimentazione del pregresso. Questa integrazione è fondamentale per una corretta ed esaustiva anamnesi, supportando i medici nella diagnosi e nella cura.

Diritto di opposizione

I cittadini che non desiderano che la loro documentazione clinica precedente al 19 maggio 2020 venga inclusa nel FSE, possono manifestare la loro opposizione entro il 30 giugno 2024. Questo termine è stato stabilito dal Ministero della Salute in seguito alle indicazioni dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali.

Modalità di espressione dell’opposizione

Online sul Portale “Sistema Tessera Sanitaria” è possibile esprimere l’opposizione online, in due modalità:

Senza identità digitale: Inserendo il codice fiscale, il numero della Tessera Sanitaria e la sua data di scadenza.

Inserendo il codice fiscale, il numero della Tessera Sanitaria e la sua data di scadenza. Con identità digitale: Utilizzando SPID, Carta di Identità Elettronica o TS/CNS.

In alternativa, i cittadini possono rivolgersi direttamente alla propria Azienda sanitaria di appartenenza per esprimere l’opposizione.

