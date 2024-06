Trieste, l’efficacia delle foto-trappole nella lotta al traffico di esseri umani

TRIESTE – L’operazione “Abisso 2024“, condotta dal nucleo di polizia giudiziaria della Polizia locale di Trieste e coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia, ha portato all’arresto di otto persone e ha dimostrato l’efficacia delle foto-trappole nel contrasto all’immigrazione clandestina e al traffico di esseri umani. L’operazione è stata illustrata oggi in Procura della Repubblica a Trieste.

L’operazione “Abisso 2024”, un successo contro il traffico di esseri umani

L’operazione, avviata ad aprile, ha preso di mira l’utilizzo della pista ciclo-pedonale Orlek-Trebiciano sul Carso triestino, una rotta utilizzata per condurre migranti, principalmente di origine mediorientale, in Italia attraverso il confine sloveno. L’indagine ha rivelato che circa trenta persone attraversavano a piedi questa pista ogni giorno, con un totale di circa 500 passaggi in quindici giorni. Tra questi individui sono stati identificati i presunti passeur.

L’importanza delle foto-trappole nella sicurezza locale

L’assessore regionale alla Sicurezza, Pierpaolo Roberti, ha sottolineato che i risultati dell’operazione confermano l’utilità delle foto-trappole nel contrasto all’immigrazione clandestina. “Dopo una serie di futili e strumentali polemiche, portate avanti anche attraverso interrogazioni in Consiglio regionale, sono arrivate le conclusioni delle prime indagini, che confermano quanto le foto-trappole, tanto ostracizzate dall’opposizione, siano uno strumento efficace anche per il contrasto all’immigrazione clandestina”, ha osservato Roberti.

Collaborazione e coordinamento delle forze dell’ordine

L’operazione è stata resa possibile grazie alla stretta collaborazione tra la Polizia locale di Trieste e la Direzione Distrettuale Antimafia. Roberti ha elogiato l’efficienza delle forze dell’ordine, rimarcando come la fornitura delle foto-trappole alle forze di polizia sia stata una scelta quanto mai azzeccata. L’indagine ha, infatti, interrotto un rilevante giro d’affari illecito basato sul traffico di esseri umani.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook