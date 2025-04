Scuola, approvato il calendario 2025/26 per il Friuli-Venezia Giulia

È stato ufficialmente approvato il calendario scolastico 2025/26 per il Friuli-Venezia Giulia. Le novità più rilevanti riguardano la data di inizio, la suddivisione delle vacanze e il numero complessivo di giorni di lezione. L’assessore regionale al Lavoro, formazione, istruzione, ricerca, università e famiglia, Alessia Rosolen, ha annunciato che il nuovo calendario è pensato per andare incontro alle esigenze di famiglie, studenti e personale scolastico, mantenendo al contempo la flessibilità necessaria a garantire l’offerta formativa.

Date di inizio e fine delle lezioni Le scuole dell’infanzia avvieranno le attività l’11 settembre 2025 e le concluderanno il 27 giugno 2026, per un totale di 221 giorni di lezione. Le scuole primarie e secondarie (di primo e secondo grado) inizieranno invece l’11 settembre 2025 e termineranno il 9 giugno 2026, totalizzando 205 giorni di lezione.

Festività e sospensioni delle attività

Oltre alle festività nazionali (1° novembre, 8 dicembre, 25 e 26 dicembre, 1° e 6 gennaio, 6 e 25 aprile, 1° maggio e 2 giugno) e al giorno del santo patrono di ciascuna località, sono previste le seguenti sospensioni:

Vacanze natalizie : dal 23 dicembre 2025 al 5 gennaio 2026 compresi

Carnevale e Ceneri : dal 16 al 18 febbraio 2026

Vacanze pasquali: dal 2 al 7 aprile 2026

Un calendario equilibrato

L’assessore Rosolen ha sottolineato come questo calendario rispetti i 200 giorni minimi di attività didattica, lasciando però un margine di autonomia alle scuole per eventuali modifiche o adattamenti. Questa flessibilità permette agli istituti di integrare le proprie iniziative, garantendo al contempo un’adeguata programmazione per gli alunni e le loro famiglie.

Grazie a questa organizzazione, le famiglie possono pianificare con anticipo ferie e attività extrascolastiche, mentre gli studenti hanno una chiara visione di inizio e fine dell’anno scolastico.

Inoltre, gli istituti possono contare su un quadro ben definito per elaborare il Piano dell’offerta formativa (POF) e gestire eventuali imprevisti.

