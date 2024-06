YounG7, Lignano Sabbiadoro al centro della formazione globale dei giovani

Un evento di rilevanza globale con partecipazione internazionale

Il governatore Massimiliano Fedriga ha espresso la sua gratitudine al ministro Valditara per aver scelto il Friuli-Venezia Giulia come sede del G7 Istruzione. Fedriga ha sottolineato come i temi trattati durante YounG7 siano di importanza cruciale per il futuro, evidenziando che, nonostante i rapidi cambiamenti tecnologici e infrastrutturali, il capitale umano resta il bene più prezioso.

YounG7 vede la partecipazione di 80 istituti scolastici da tutto il mondo, con oltre 350 studenti e 70 docenti coinvolti. Le delegazioni provengono dai Paesi del G7 (Italia, Canada, Francia, Germania, Giappone, Regno Unito e Stati Uniti), insieme a quelle di Ucraina, Brasile e Unione Africana, su invito speciale. Questa partecipazione internazionale rappresenta un forte segnale per il futuro dei cittadini globali.

La sfida della formazione

Durante il suo intervento, Fedriga ha esortato a non dare per scontata la democrazia, un valore che deve essere tramandato e difeso con l’impegno di tutta la comunità. La formazione dei giovani è vista come una sfida cruciale per affrontare il futuro con consapevolezza e responsabilità.

Un programma ricco e variegato

Tra giovedì e sabato, YounG7 offrirà attività di formazione e laboratori pratici per studenti e docenti, coprendo una vasta gamma di tematiche: dall’intelligenza artificiale alle materie STEM, dalla cultura ai principi di libertà e sussidiarietà. Non mancheranno momenti dedicati alla scoperta delle tradizioni e delle radici del Friuli-Venezia Giulia, con laboratori di arte, cucina, musica e sport.

La cerimonia di chiusura si terrà sabato 29 giugno alle 19:00 nell’Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro, segnando la conclusione di un evento che mira a valorizzare il capitale umano e a preparare i giovani alle sfide del domani.