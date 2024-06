Weekend estivo in Friuli-Venezia Giulia, sole, caldo e possibili temporali

Sabato 29 giugno, cielo sereno sulla pianura e sulla costa

Per sabato 29 giugno, il cielo sarà in prevalenza sereno su pianura e costa del Friuli-Venezia Giulia. L’anticiclone subtropicale porterà una giornata stabile e soleggiata, con temperature che raggiungeranno i 32-34°C in pianura e 27-29°C sulla costa. In montagna, il cielo sarà variabile con maggiore nuvolosità durante il pomeriggio.

Il caldo afoso caratterizzerà la giornata, soprattutto in pianura. I venti saranno a regime di brezza, rendendo le temperature percepite ancora più alte.

Domenica 30 giugno, previsioni incerte e possibili rovesci

La giornata di domenica 30 giugno si presenta con una previsione incerta. Durante la notte, non si esclude la possibilità di qualche rovescio sulle zone occidentali. Tuttavia, durante il giorno, il cielo sarà sereno o poco nuvoloso su pianura e costa, con temperature che varieranno tra i 29-32°C in pianura e i 27-29°C sulla costa.

In montagna, il cielo sarà da poco nuvoloso a variabile, con la possibilità di locali rovesci e temporali pomeridiani. Anche per domenica, si prevede caldo afoso in pianura, con venti a regime di brezza e vento sostenuto da sud nel pomeriggio sulla costa.

