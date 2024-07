Lignano Sabbiadoro e Trieste hanno ospitato un evento straordinario che ha visto protagonisti giovani di tutto il mondo: YounG7. L’iniziativa, parte del G7 Istruzione, ha concluso sabato 29 giugno le due giornate di lavoro con una cerimonia toccante presso l’Arena Alpe Adria, alla presenza di importanti figure istituzionali.

Una piattaforma di dialogo e confronto

Durante YounG7, oltre 350 studenti e 70 docenti provenienti da 80 istituti scolastici internazionali si sono riuniti per discutere e riflettere su temi cruciali. Queste giornate sono state dedicate alla condivisione di idee e prospettive, trattando argomenti che spaziano dall’arte all’intelligenza artificiale, fino ai nuovi modelli formativi.

L’importanza dell’ascolto delle nuove generazioni

Il governatore del Friuli-Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, ha sottolineato l’importanza di eventi come YounG7 nel contesto delle sfide globali attuali e future. “Lignano Sabbiadoro e Trieste sono state capitali di questo messaggio che, siamo certi, sarà raccolto dai grandi del mondo”, ha dichiarato Fedriga. Questo incontro ha posto l’accento sulla necessità di ascoltare le nuove generazioni, il cui contributo è fondamentale per affrontare con consapevolezza le sfide dell’educazione e della formazione.

L’educazione come chiave del futuro

Durante il suo intervento, Fedriga ha enfatizzato il ruolo cruciale dell’educazione nel costruire un futuro sostenibile e prospero. “Confrontarsi sul tema dell’educazione significa affrontare una delle sfide più grandi del nostro tempo, quella della formazione”, ha detto. Ha anche evidenziato la responsabilità degli amministratori nel garantire una formazione che valorizzi il capitale umano.

Collaborazione internazionale e sviluppo

YounG7 non è stato solo un’opportunità per i giovani di esprimere le loro idee, ma anche un punto di partenza per collaborazioni internazionali. Le proposte e le riflessioni emerse durante l’evento saranno integrate nei documenti ufficiali del G7 dal ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara. In particolare, c’è un forte impegno a lavorare con i Paesi africani per garantire sviluppo e crescita per le giovani generazioni di quei territori.

L’evento ha visto la partecipazione di delegazioni non solo dei Paesi membri del G7 (Italia, Canada, Francia, Germania, Giappone, Regno Unito e Stati Uniti), ma anche di Ucraina, Brasile e Unione Africana. Questo ha reso YounG7 una piattaforma inclusiva, capace di abbracciare diverse culture e prospettive, rafforzando l’idea di un mondo interconnesso e collaborativo.

