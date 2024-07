PALMANOVA – Si è svolta la cerimonia di consegna di tre nuovi automezzi speciali della Protezione Civile. Alla presenza dell’assessore regionale Riccardo Riccardi, i comuni di Arta Terme, Moimacco e Tavagnacco hanno ricevuto nuovi autocarri, frutto di un investimento complessivo di 1,6 milioni di euro.

Un investimento per il futuro

L’assessore Riccardi ha sottolineato come questa consegna rappresenti un riconoscimento della capacità istituzionale di mettersi a disposizione della collettività. I nuovi mezzi, autocarri Man a due assi con trazione 6×4 e un carico massimo di 26 tonnellate, sono progettati per rispondere a diverse esigenze operative. Ogni veicolo può essere equipaggiato con un container da 20 piedi, due container da 10 piedi, o una cisterna d’acqua da 6.500 litri.

Tecnologia avanzata e sicurezza e un supporto intercomunale

Questi autocarri non sono semplici mezzi di trasporto. Dotati di una gru posteriore con verricello, possono trasformarsi in piattaforme aeree con cestello per ospitare due operatori, garantendo così la massima versatilità nelle operazioni di emergenza. “L’amministrazione regionale continuerà a sostenere questo importante comparto”, ha dichiarato Riccardi, enfatizzando l’importanza di investire non solo in mezzi all’avanguardia, ma anche nella formazione delle risorse umane.

I mezzi non serviranno solo i comuni destinatari. Arta Terme collaborerà con Cavazzo Carnico, Paularo, Sutrio, Tolmezzo, Zuglio e Rigolato. Moimacco supporterà Prepotto, Stregna, San Leonardo, Grimacco, Drenchia, Savogna, Pulfero, San Pietro al Natisone, Torreano, Faedis e Remanzacco. Tavagnacco, invece, collaborerà con Pagnacco e la sezione Ana di Udine.

Sussidiarietà e volontariato

Riccardi ha aggiunto che “sostenere le municipalità con attrezzature significa mettere a disposizione mezzi il cui utilizzo può beneficiare un’intera comunità”. L’assessore ha evidenziato l’importanza della sussidiarietà e ha annunciato che il prossimo passo sarà quello di reclutare nuovi giovani volontari per la Protezione Civile, affinché possano affrontare le sfide future di questo settore strategico.

