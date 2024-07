Concerto del Risveglio: Roy Paci incanta Udine

Udine si prepara a svegliarsi a suon di musica in una delle iniziative più attese dell’anno. Il Concerto del Risveglio del 6 luglio vedrà come protagonista il celebre trombettista Roy Paci, che con la sua straripante energia e il suo inconfondibile talento, promette di regalare ai cittadini un’esperienza indimenticabile. Alle prime luci dell’alba, precisamente alle 7 del mattino, il pubblico si radunerà presso il Castello di Udine per assistere a un evento che unisce musica e natura in un connubio perfetto.

Roy Paci: una carriera internazionale

Roy Paci è un artista che non ha bisogno di presentazioni. La sua tromba ha fatto ballare le platee di tutto il mondo, portando ritmi latini e lo ska made in Italy sui palchi dei più importanti festival internazionali. Dal Festival de Verão di Salvador di Bahia al Blue Frog Festival di Mumbai, dagli Stati Uniti ai più grandi festival europei come lo Sziget Festival di Budapest, il PinkPop nei Paesi Bassi, e la Fiesta Mundial in Belgio, Roy Paci ha conquistato il pubblico con la sua musica vibrante e coinvolgente. E ora, questo eccezionale jazzman siciliano è pronto a far ballare tutto il Colle di Udine.

Un concerto per tutti

L’appuntamento è gratuito e aperto a cittadini di tutte le età. “Roy Paci Experience” porterà a Udine una miscela esplosiva di ritmi latini, l’energia dello ska, l’ondeggiare del reggae, la profondità dell’R&B e la squillante improvvisazione del jazz. Un inizio di giornata senza paragoni, immerso in un’atmosfera unica e suggestiva.

Di punto in bianco: un pic-nic glamour

Ma la giornata del 6 luglio non finirà con il concerto. Udine tornerà a vestirsi di bianco con l’evento “Di Punto in Bianco”, il pic-nic urbano più glamour dell’estate, organizzato da Emporio ADV. Dopo il successo delle edizioni precedenti, con oltre 20 mila partecipanti, quest’anno si preannuncia un nuovo record con già 3500 iscrizioni confermate.

Dress code bianco

Il bianco sarà il colore dominante: tutto dovrà essere bianco, dai vestiti alle tovaglie, dai tavoli alle sedie, fino alle decorazioni. L’evento, che combina l’eleganza con un’atmosfera informale, trasformerà le strade di Udine in un palcoscenico bianco dove i partecipanti potranno godere di una cena sotto le stelle.

Location segreta

Come da tradizione, la location resterà segreta fino a poche ore prima dell’evento. Gli iscritti riceveranno l’indicazione del luogo solo poco prima dell’allestimento, mantenendo così vivo il fascino e l’attesa. Le registrazioni sono ancora aperte fino al 5 luglio sul sito ufficiale dell’evento, www.dipuntoinbiancoudine.it.

