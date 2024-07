Saldi estivi a Udine: offerte imbattibili e nuove regole di trasparenza

UDINE – Dal prossimo 6 luglio, il via ai saldi estivi rappresenta un’importante iniezione di vitalità per il settore della moda, duramente colpito da mesi di vendite sottotono. Secondo Alessandro Tollon, presidente regionale e provinciale di Confcommercio Federmoda Udine, questa stagione di sconti è più cruciale che mai, un’ancora di salvezza per le imprese che operano nel campo dell’abbigliamento, delle scarpe e degli accessori.

Un mercato in difficoltà trova sostegno nei saldi

Il meteo avverso della primavera e dell’inizio dell’estate ha contribuito a rendere difficili le vendite della collezione primavera-estate. Questo ha portato molti negozi a accumulare un surplus di merce che ora cercheranno di smaltire con i saldi estivi. Tollon sottolinea come l’attesa dei consumatori per questa opportunità di acquisto a prezzi ridotti possa rappresentare un importante volano per la ripresa economica del settore.

Una vasta offerta a prezzi di favore

Confcommercio Federmoda Udine assicura che i negozi partecipanti offriranno una vasta gamma di prodotti scontati, mettendo a disposizione dei clienti un assortimento ricco di capi di moda e accessori. Questo permetterà ai consumatori di scegliere tra una varietà di opzioni, supportati da imprenditori che sono preparati a garantire un’esperienza di acquisto soddisfacente e vantaggiosa.

Nuove regole per i saldi

Da luglio 2023, l’introduzione delle norme della direttiva Omnibus UE ha reso più rigide le regole per le vendite promozionali. Le aziende sono ora tenute a rispettare l’obbligo di indicare chiaramente il prezzo di riferimento dei prodotti scontati, basato sul prezzo più basso praticato nei 30 giorni precedenti. Questo provvedimento mira a garantire una maggiore trasparenza e a proteggere i consumatori da pratiche commerciali ingannevoli.

Benefici per i consumatori e per l’economia locale

I saldi estivi non sono solo un’opportunità per i consumatori di acquistare a prezzi vantaggiosi, ma rappresentano anche un momento cruciale per il sostenimento dell’economia locale. L’incremento delle vendite durante questa stagione può avere effetti positivi anche sulle entrate fiscali locali e sulla vitalità dei centri urbani, attrattivi per i visitatori alla ricerca di affari convenienti.

