Il Montasio Dop, gioiello dell’agroalimentare friulano, festeggia un anniversario storico: ben 250 anni dalla sua prima menzione ufficiale nel 1773 a Udine. Questo formaggio, da sempre simbolo di tradizione e qualità, sarà il protagonista di un evento eccezionale sabato 6 luglio, ospitato nella suggestiva cornice della Malga Montasio a Sella Nevea.

Rinnovamento della malga e inaugurazione dei lavori

Il Festival non sarà solo un’occasione di festa, ma segnerà anche l’inaugurazione dei recenti lavori di ristrutturazione del caseificio della Malga Montasio, a cura dell’Associazione Allevatori del Friuli Venezia Giulia. Grazie a investimenti mirati, il mini caseificio è stato adeguato alle normative di sicurezza moderne e potenziato per migliorare l’efficienza delle lavorazioni. La cerimonia di apertura, prevista per le 14:00, vedrà la presenza di diverse autorità del settore, celebrando così un importante passo verso il futuro della produzione casearia locale.

Un ritorno alle origini del Montasio Dop

Renato Romanzin, direttore del Consorzio di Tutela della Dop, sottolinea l’importanza di questo festival come un vero e proprio ritorno alle radici del Montasio Dop. Prodotto con latte non pastorizzato e seguendo metodi tradizionali tramandati nel tempo, il Montasio Dop mantiene intatto il suo legame con la storia e con il territorio che lo ha visto nascere. La Malga Montasio, custodita anticamente dagli abati di Moggio, continua a essere un emblema di autenticità e qualità nel panorama caseario italiano.

Eventi e attività per tutti i gusti

Dalle 10:30 alle 17:00, i visitatori potranno immergersi in un’esperienza multisensoriale, tra stand enogastronomici ricchi di prelibatezze locali e laboratori creativi pensati appositamente per i bambini. Le passeggiate guidate permetteranno di esplorare i magnifici dintorni della Malga Montasio, mentre la musica dal vivo accompagnerà l’atmosfera festosa dell’evento. Ovviamente, non mancherà l’opportunità di degustare il Montasio Dop, il prosciutto di San Daniele Dop e altre specialità tipiche della regione, offerte direttamente dai produttori locali.

Un festival per tutti gli amanti della tradizione e della qualità

Il Festival del Montasio non è solo un evento gastronomico, ma un’occasione unica per celebrare la cultura enogastronomica del Friuli Venezia Giulia. Grazie al sostegno di “Io Sono Friuli Venezia Giulia” e alla collaborazione con l’Associazione Friulana Tenutari Stazioni Taurine, l’iniziativa promette di diventare un appuntamento annuale imperdibile per chi ama scoprire e gustare le eccellenze culinarie del territorio.

Il 6 luglio sarà dunque una giornata dedicata al Montasio Dop, simbolo di una lunga tradizione casearia che continua a prosperare grazie alla passione e all’impegno dei suoi produttori. Il festival non solo celebra un passato ricco di storia, ma guarda anche al futuro, promuovendo la sostenibilità e l’innovazione nella produzione di uno dei formaggi più amati d’Italia.

