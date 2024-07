Sicurezza stradale, nuova rotonda e parcheggio al casello della A23 a Gemona

La Giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia ha recentemente approvato una convenzione cruciale che darà il via libera alla costruzione di una nuova rotonda e un parcheggio di interscambio presso il casello della A23 a Gemona-Osoppo. Questo progetto, tanto atteso, promette di migliorare significativamente la sicurezza stradale e di potenziare l’economia locale.

Dettagli del progetto

L’opera verrà realizzata grazie alla collaborazione tra Autostrade per l’Italia SpA, il Consorzio per lo Sviluppo Economico del Friuli (Cosef), l’EDR di Udine e la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia. La convenzione stabilisce che Autostrade per l’Italia, previa approvazione del Ministero, consentirà al Cosef di realizzare gli interventi necessari.

Obiettivi principali: sicurezza e sviluppo economico

Secondo l’assessore alle infrastrutture, Cristina Amirante, questa infrastruttura è fondamentale per la sicurezza stradale e per il supporto all’economia locale, sia industriale che turistica. La nuova rotonda e il parcheggio di interscambio ridurranno il rischio di incidenti all’innesto tra l’uscita autostradale della A23 e la SP49 “Osovana bis”, rendendo l’area più sicura per tutti gli utenti della strada.

La zona di Gemona-Osoppo è strategica per l’economia regionale. La nuova infrastruttura non solo faciliterà il transito dei veicoli ma anche il flusso turistico, rendendo l’area più accessibile e attraente per i visitatori. L’incremento della sicurezza e dell’efficienza dei collegamenti stradali favorirà lo sviluppo delle attività industriali e commerciali locali.

Gestione e manutenzione, un futuro collaborativo

Una volta completati i lavori, la gestione della rotonda sarà trasferita alla Regione tramite l’EDR di Udine, mentre il Cosef manterrà la gestione del parcheggio di interscambio. Questo accordo assicura una gestione ottimale e una manutenzione efficiente delle nuove infrastrutture, garantendo benefici a lungo termine per la comunità locale.

