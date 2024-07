Per garantire la sicurezza e la manutenzione delle gallerie, il tratto dell’autostrada A23 tra Carnia e Pontebba sarà chiuso nelle notti di martedì 9, mercoledì 10 e giovedì 11 luglio, dalle 22:00 alle 6:00. Questa chiusura temporanea è necessaria per consentire le attività di ispezione e manutenzione delle gallerie lungo questo tratto cruciale dell’autostrada verso Tarvisio.

Parcheggi temporaneamente inaccessibili

Le aree di parcheggio “Campiolo est”, “Resiutta est” e “Cadramazzo est” saranno chiuse nei seguenti giorni e orari:

Dalle 12 di lunedì 8 alle 6 di martedì 9 luglio

Dalle 12 di martedì 9 alle 6 di mercoledì 10 luglio

Dalle 12 di mercoledì 10 alle 6 di giovedì 11 luglio

Dalle 12 di giovedì 11 alle 6 di venerdì 12 luglio

Queste chiusure permetteranno di effettuare i lavori di manutenzione necessari senza interferire con la sicurezza degli automobilisti.

Percorsi alternativi consigliati

Durante le chiusure notturne, gli automobilisti dovranno uscire obbligatoriamente alla stazione di Carnia. Da lì, si consiglia di seguire le indicazioni per Tarvisio lungo la SS52 Carnica e la SS13 Pontebbana, per poi rientrare in A23 alla stazione di Pontebba. Questo percorso alternativo è stato pensato per minimizzare i disagi per chi deve raggiungere Tarvisio durante gli orari di chiusura.

Chiusura temporanea dell’entrata di Udine Nord

Sul raccordo A23 Udine-Tarvisio-Tangenziale di Udine (R34), per consentire l’ispezione e la manutenzione dei pannelli a messaggio variabile, l’entrata di Udine nord sarà chiusa dalle 21:00 di giovedì 11 alle 6:00 di venerdì 12 luglio. Questa chiusura interesserà chi percorre la Tangenziale di Udine con provenienza Pordenone. In alternativa, gli automobilisti possono proseguire sulla Tangenziale di Udine verso Tarvisio, uscire al successivo svincolo e rientrare in A23 dalla stessa stazione di Udine nord.

Impatti sulla viabilità

Queste chiusure potrebbero causare ritardi e disagi per gli automobilisti, specialmente per chi viaggia nelle ore notturne. Si consiglia di pianificare in anticipo e considerare i percorsi alternativi suggeriti per evitare inconvenienti. Le autorità locali hanno predisposto segnalazioni adeguate per guidare gli automobilisti lungo i percorsi alternativi, garantendo la massima sicurezza e fluidità del traffico.

Consigli per gli automobilisti

Per ridurre i disagi, si raccomanda agli automobilisti di:

Controllare gli aggiornamenti sul traffico prima di mettersi in viaggio.

prima di mettersi in viaggio. Seguire le indicazioni stradali fornite lungo i percorsi alternativi.

fornite lungo i percorsi alternativi. Pianificare partenze anticipate per compensare eventuali ritardi dovuti alle deviazioni.

La manutenzione e l’ispezione delle gallerie e dei pannelli a messaggio variabile sono interventi essenziali per garantire la sicurezza stradale sulla A23. La collaborazione degli automobilisti è fondamentale per il successo di queste operazioni. Seguendo le indicazioni fornite e utilizzando i percorsi alternativi suggeriti, sarà possibile minimizzare i disagi e contribuire a mantenere la viabilità sicura ed efficiente.

