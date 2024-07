Protezione civile, 35 milioni per i comuni colpiti dal maltempo

La Regione Friuli-Venezia Giulia ha annunciato lo stanziamento di 35 milioni di euro per aiutare i comuni colpiti da eventi atmosferici tra luglio e agosto dello scorso anno. Questa misura sarà inserita nell’assestamento di bilancio 2024, come dichiarato dall’assessore regionale alla Protezione civile, Riccardo Riccardi.

L’intervento della Regione

Riccardo Riccardi ha illustrato l’iniziativa durante una sessione della quarta Commissione del Consiglio regionale, spiegando come i fondi anticipati consentiranno interventi rapidi per la messa in sicurezza del patrimonio pubblico danneggiato. Gli eventi atmosferici avversi, che si sono verificati tra il 13 luglio e il 6 agosto dell’anno scorso, hanno causato ingenti danni in diverse aree della regione.

La norma specifica che permetterà questo stanziamento sarà inserita nell’assestamento di bilancio 2024. Secondo quanto dichiarato dall’assessore, la Regione utilizzerà quanto previsto dalla normativa nazionale che stanzia fondi di risarcimento per i comuni delle regioni colpite. Questa anticipazione permetterà di avviare subito i lavori necessari, senza dover attendere l’arrivo dei fondi statali.

Il meccanismo di restituzione

Una volta che i fondi statali previsti saranno erogati, le amministrazioni comunali restituiranno le risorse anticipate dalla Regione. Questo meccanismo, ha sottolineato Riccardi, permette di ridurre notevolmente i tempi di intervento, accelerando i lavori di ripristino e messa in sicurezza delle strutture pubbliche danneggiate.

Importanza della tempestività

La rapidità di intervento è cruciale in situazioni di emergenza come queste. La decisione della Regione di anticipare i fondi rappresenta una risposta efficace alle esigenze immediate dei comuni, garantendo che le opere di ripristino possano iniziare senza indugio.

