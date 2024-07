RONCHI DEI LEGIONARI – Wizz Air annuncia un’espansione significativa delle sue operazioni presso il Trieste Airport con l’introduzione di una nuova rotta diretta per Bucarest, la capitale della Romania. A partire dal 29 ottobre 2024, la compagnia aerea low-cost collegherà Trieste e Bucarest due volte alla settimana, nei giorni di martedì e sabato.

I voli da Bucarest atterreranno a Trieste alle 14.55, con la partenza prevista alle 15.30. Questo nuovo servizio sarà operato con moderni Airbus A321, capaci di ospitare 230 passeggeri. I biglietti sono già disponibili per l’acquisto sul sito ufficiale di Wizz Air e tramite l’app “WIZZ” a partire da 39,99 euro sola andata nella tariffa Regular.

Un’opportunità per la comunità rumena

La nuova rotta per Bucarest rappresenta una novità importante per la comunità rumena residente in Friuli-Venezia Giulia. Con quasi 26.000 persone, la comunità rumena è la più numerosa nella regione. Questa connessione diretta non solo facilita i viaggi per i residenti, ma rafforza anche i legami culturali e familiari tra i due paesi.

Potenziale di sviluppo turistico

Il nuovo volo diretto può agire da catalizzatore per lo sviluppo dei flussi turistici sia in entrata che in uscita. Trieste e l’intera regione del Friuli-Venezia Giulia possono beneficiare di un aumento del numero di turisti rumeni, attratti dalle bellezze storiche e naturali del territorio. Allo stesso tempo, i cittadini locali avranno un accesso più agevole a Bucarest, una città ricca di storia e cultura, incrementando così il turismo outgoing.

Impatto economico e commerciale

Dal punto di vista economico, la Romania è un partner commerciale di rilievo per il Friuli-Venezia Giulia. Nel 2023, la Romania si è classificata come il quinto partner commerciale europeo della regione, dopo Germania, Francia, Austria e Slovenia. La nuova rotta diretta può facilitare gli scambi commerciali e promuovere nuove opportunità di business, rafforzando ulteriormente i legami economici tra le due regioni.

Wizz Air: leader nei collegamenti con l’Europa orientale

Wizz Air è il terzo vettore low-cost europeo per volume di traffico e un leader nei collegamenti con l’Europa orientale. La compagnia aerea ha già stabilito una presenza solida a Trieste Airport, operando collegamenti bisettimanali con Tirana dal luglio 2023. L’aggiunta della rotta per Bucarest sottolinea l’impegno della compagnia a espandere le sue operazioni e a offrire più opzioni di viaggio ai passeggeri del Friuli-Venezia Giulia.

Un futuro promettente per Trieste Airport

L’introduzione della nuova rotta per Bucarest da parte di Wizz Air rappresenta un passo significativo nel percorso di crescita e sviluppo del Trieste Airport. Con l’aumento delle connessioni dirette, l’aeroporto potrà attirare un maggior numero di passeggeri e diventare un hub sempre più importante nella rete dei trasporti europei.

