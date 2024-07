Teatro Estate 2024: danza, tecnologia e meraviglia con “Blu Infinito”

Udine, 15 luglio 2024 – La rassegna estiva Teatro Estate 2024 al Teatro Giovanni da Udine continua a sorprendere e incantare il pubblico. Mercoledì 17 luglio, la compagnia eVolution dance theater porterà in scena “Blu Infinito”, uno spettacolo che promette di trasportare gli spettatori in un mondo di magia, danza e tecnologia.

Un universo di meraviglia

Ideato e diretto da Anthony Heinl, “Blu Infinito” è molto più di un semplice spettacolo di danza. La performance combina danza, acrobazia e tecnologia in un’esperienza visiva e sensoriale unica. Heinl, ex membro di Momix, ha creato un universo onirico popolato da creature marine fantastiche, alghe luminose e coralli brillanti. Sul palco, la gravità sembra svanire e i danzatori si muovono come se fossero immersi in un mare incantato.

La magia della luce e del movimento

Gli spettacoli di eVolution dance theater sono rinomati per l’uso innovativo della tecnologia. In “Blu Infinito”, Heinl e la sua compagnia utilizzano laser, specchi e schermi chimici per creare illusioni ottiche e giochi di luce mozzafiato. Il risultato è una serie di immagini e movimenti che sembrano usciti da un sogno. Danzatori, ginnasti, illusionisti e contorsionisti lavorano insieme per dare vita a performance che lasciano il pubblico senza fiato.

Un successo internazionale

La compagnia di Anthony Heinl ha riscosso un enorme successo a livello internazionale. Le loro performance sono amate da spettatori di tutte le età, grazie alla capacità di fondere arte e tecnologia in maniera affascinante e coinvolgente. “Blu Infinito” rappresenta un altro passo avanti nella loro missione di esplorare i confini della danza e dell’illusionismo, creando spettacoli che sono veri e propri viaggi nel fantastico.

Prossimi appuntamenti a Teatro Estate 2024

La rassegna Teatro Estate 2024 non si ferma qui. Martedì 23 luglio, sarà il turno di Federico Buffa, il celebre storyteller sportivo, che porterà in scena “La Milonga del Fútbol”. Questo spettacolo è un viaggio tra musica, sport e grandi emozioni, raccontando le storie di tre leggendari calciatori argentini: Renato Cesarini, Omar Sivori e Diego Armando Maradona. Con la musica dal vivo di Alessandro Nidi al pianoforte e Mascia Foschi al canto, Buffa offrirà una serata di passione e romanticismo, rievocando momenti indimenticabili del calcio argentino.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook