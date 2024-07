Investimenti Trieste: 30 milioni per il futuro della città

TRIESTE – Questa mattina in Sala Giunta del Comune di Trieste è stata presentata la variazione numero 9 al Bilancio di previsione 2024/2026, che prevede l’applicazione dell’avanzo 2023. Il sindaco Roberto Dipiazza, insieme agli assessori Everest Bertoli e Elisa Lodi, ha illustrato come verranno impiegati i quasi 30 milioni di euro destinati a numerosi interventi sul territorio.

Il sindaco Dipiazza: un bilancio virtuoso

Il sindaco Roberto Dipiazza ha aperto la presentazione con parole di elogio per l’efficienza della macchina amministrativa comunale: “Ringrazio gli assessori e gli uffici del Comune di Trieste perché abbiamo uno dei bilanci migliori d’Italia. In uno Stato in cui spesso la burocrazia rappresenta un problema, l’efficienza del nostro Ente locale ci permette di lavorare bene, per amore della città e del Paese, che dovrebbe unire tutti al di là delle appartenenze politiche”.

Le parole dell’assessore Bertoli

L’assessore alle Politiche Finanziarie, Everest Bertoli, ha introdotto la manovra spiegando la rilevanza della variazione: “Questa importantissima variazione riguarda l’avanzo di Bilancio da quasi 30 milioni di euro già presentato a fine aprile. Ci permette di immettere tale cifra nel tessuto economico della città, per sostenere interventi, attività culturali, economiche e sportive. Il quadro globale della variazione comprende 6 milioni 450 mila euro in spesa corrente e 23 milioni 198 mila euro in conto capitale“.

Investimenti in Cultura e Sociale

Nella parte di spesa corrente, Bertoli ha dettagliato le principali voci di spesa: “1 milione di euro è destinato a mostre ed eventi culturali, 800 mila euro a istituzioni teatrali locali, 600 mila euro per il verde pubblico e altrettanti per i servizi sociali, aumentando così il finanziamento al settore sociale di complessivi 2 milioni rispetto al 2023. Ulteriori 400 mila euro andranno a eventi sportivi, 300 mila euro alle associazioni sportive dilettantistiche e 250 mila euro all’animazione natalizia cittadina”.

Grandi opere pubbliche e manutenzione

Per quanto riguarda gli interventi in conto capitale, Bertoli ha annunciato investimenti significativi: “Sono previsti 6 milioni di euro per la manutenzione stradale e 1 milione di euro per gli arredi scolastici. Tra i project financing, 1 milione 476 mila euro pubblici (e altrettanti privati) andranno a chiudere il secondo lotto di Trieste Campus e la relativa palestra di pallacanestro”.

Nuovi progetti per attirare investitori

Due nuovi progetti mirano ad attrarre investitori privati: la ristrutturazione della piscina di San Giovanni (8 milioni di euro, di cui 800 mila comunali e 3,2 milioni regionali) e la copertura esterna della piscina Bianchi (6 milioni di euro, con 3 milioni di contributi regionali e 3 milioni di investimenti privati).

L’assessore Lodi

L’assessore alle Politiche del Patrimonio Immobiliare e dello Sport, Elisa Lodi, ha sottolineato l’importanza degli investimenti in opere pubbliche: “Questa variazione mi compete per 12,5 milioni di euro in lavori pubblici. Saranno finanziati interventi sugli impianti sportivi per 2 milioni di euro, inclusi lavori allo Stadio Rocco. Inoltre, la manutenzione dei teatri cittadini, del Museo del Risorgimento e del Museo Winckelmann sarà garantita da contributi regionali”.

Potenziamento dell’edilizia scolastica

L’assessore Lodi ha evidenziato l’importanza dei lavori nell’edilizia scolastica: “Con questa variazione finanziamo manutenzioni su centinaia di edifici, dai nidi d’infanzia alle primarie, coprendo mense, messa in sicurezza dei soffitti, bonifiche amianto, impermeabilizzazioni e serramenti. Inoltre, 2,5 milioni di euro saranno destinati alla manutenzione di tutti i palazzi comunali”.

Promozione ed eventi sportivi

Infine, l’assessore Lodi ha concluso evidenziando l’impegno del Comune nella promozione degli eventi sportivi: “La variazione prevede la co-organizzazione di storici eventi sportivi cittadini e nuovi contributi per le società sportive. Il Comune si farà carico della spesa per l’assunzione dei custodi, agevolando le associazioni sportive dilettantistiche”.

