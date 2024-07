Ad Aviano, il Centro Turistico Alberghiero dello Ial Fvg si conferma come un punto di riferimento per la formazione nel settore della pasticceria. Per l’anno scolastico 2024-2025, il centro accoglierà 66 allievi di pasticceria su un totale di 220 studenti, offrendo un programma quadriennale che prepara i giovani a diventare “Operatori della trasformazione agroalimentare: addetti alle lavorazioni di Panetteria, Pasticceria e Gelateria”. Questa scelta è in risposta alla crescente richiesta di personale qualificato nel settore ristorativo e turistico.

Un team di chef di alto livello

La formazione degli studenti è affidata a un team di chef-docenti altamente specializzati. Guidati da Fabiana Ojan e Thomas De Rosa, entrambi esperti di pasticceria tradizionale e moderna, il corpo docente include nomi di spicco come Danilo Freguja, un maestro cioccolatiere pluripremiato, e Giovanni Polo, specialista nell’uso di farine particolari. Ogni docente apporta una propria esperienza e una visione unica, creando un ambiente di apprendimento stimolante.

Didattica esperienziale

La didattica esperienziale è al centro del programma formativo, come spiega la professoressa Stefania Amici, coordinatrice dei corsi di pasticceria. “Investire in una formazione di qualità – sottolinea – è fondamentale per costruire carriere di successo nel settore”. Gli studenti non solo apprendono tecniche avanzate, ma anche l’importanza della collaborazione e della condivisione. Durante i pranzi didattici, tutti i 200 allievi del centro possono assaporare i prodotti realizzati dai colleghi, rafforzando il senso di comunità.

Innovazione e tradizione

Fabiana Ojan enfatizza l’importanza di rivedere i dolci classici, incoraggiando gli studenti a dare un’impronta personale alle loro creazioni. “Cercare soluzioni nuove appassiona molto gli studenti”, afferma Ojan, evidenziando come l’estetica e l’innovazione siano cruciali nel settore. Thomas De Rosa, d’altro canto, si concentra sulla valorizzazione delle materie prime, essenziale per distinguersi in un mercato in continua evoluzione.

L’arte della panificazione

Per Giovanni Polo, trasmettere la passione per i lievitati è fondamentale. “Esploriamo farine poco utilizzate e tecniche avanzate di panificazione”, spiega. La sua metodologia permette agli studenti di comprendere le potenzialità dei lieviti naturali, un aspetto sempre più apprezzato nella gastronomia moderna.

Gelato artigianale

Luca Da Fré guida gli studenti nel mondo del gelato artigianale, sottolineando le differenze rispetto a quello industriale. “Il gelato ha un valore gastronomico significativo”, afferma, indicando come possa essere utilizzato in abbinamenti innovativi con verdure e spezie, creando così nuove esperienze culinarie.

La magia del cioccolato

Danilo Freguja, famoso maestro cioccolatiere, insegna ai ragazzi non solo le tecniche di lavorazione, ma anche la storia e la cultura del cacao. “Voglio prepararli per i concorsi”, dichiara, sottolineando l’importanza di una formazione approfondita che copra ogni aspetto del cioccolato, dalle preparazioni dolci a quelle salate.

Cake design: creatività e presentazione

Lucia Salmaso, esperta di cake design, si concentra sulla creatività nella presentazione dei dolci. Stimola gli studenti a progettare decorazioni originali, affrontando ogni fase dalla concezione al prodotto finale. Questa attenzione al design non solo arricchisce le competenze tecniche degli allievi, ma risponde anche alle esigenze di un mercato sempre più attento all’estetica.

Successo e prospettive future

Con 8 nuovi Tecnici di Pasticceria diplomati nell’anno scolastico appena concluso e una partecipazione attiva a concorsi nazionali come il Sigep Giovani 2024, il Centro Turistico Alberghiero dello Ial Fvg continua a dimostrare il proprio valore formativo. Gli studenti, dopo tre anni di studi, ottengono la Qualifica professionale europea EQF III, mentre al termine del quarto anno conseguono il Diploma tecnico professionale europeo EQF IV. Questa struttura formativa garantisce non solo competenze pratiche e teoriche, ma anche opportunità di carriera ampliate a livello europeo.

In sintesi, il Centro di Aviano rappresenta un modello di eccellenza formativa, pronto a sfornare i migliori talenti del settore della pasticceria, panetteria e gelateria, pronti a conquistare il mercato con innovazione e passione.

