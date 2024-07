L’assessore alla Sicurezza del Friuli Venezia Giulia, Pierpaolo Roberti, ha recentemente ricevuto una targa di riconoscimento per l’impegno della Regione nella divulgazione delle regole di sicurezza stradale. Questo importante riconoscimento è stato consegnato da Cesare Di Fant, socio fondatore di Calcio FVG e amministratore unico di Media 24, durante una cerimonia nella sede della Regione a Udine.

Collaborazione tra ACI e Regione Friuli-Venezia Giulia

La Regione Friuli-Venezia Giulia ha deciso di finanziare il progetto “UD 4 Safety FVG” in collaborazione con l’ACI Udine, coinvolgendo il mondo del calcio per sensibilizzare alla sicurezza stradale. La campagna, intitolata “In strada come in campo, se non rispetti le regole, sei fuori!”, ha visto la partecipazione attiva dell’Udinese Calcio e del canale Calcio FVG, dedicando 2.000 ore di trasmissione con 1.800 spot e 30 interviste post-partita su tematiche di sicurezza stradale.

Educazione stradale e prevenzione

Roberti ha sottolineato l’importanza di continuare a sostenere attività di promozione della sicurezza stradale, specialmente per i giovani. “Il numero di incidenti stradali è sempre troppo alto e, negli ultimi anni, c’è stata quasi un’inversione di tendenza con un aumento dei sinistri”, ha affermato l’assessore, evidenziando la necessità di una riforma del Codice della Strada a livello nazionale.

L’importanza della sensibilizzazione e dell’educazione

Secondo Roberti, oltre alla componente repressiva del Codice della Strada, è essenziale un’attività continua di educazione stradale. La principale causa degli incidenti stradali, ha ricordato, è la distrazione: “guardare il telefono, pensare ad altro, rispondere a una telefonata”. Le campagne di sensibilizzazione mirano a far comprendere i rischi quotidiani legati alla guida distratta.

Progetti mirati e coinvolgimento del territorio

Le campagne di sensibilizzazione attuate in questi quattro anni attraverso le quattro ACI provinciali del Friuli-Venezia Giulia sono state fondamentali per raggiungere obiettivi concreti. Ogni ACI provinciale ha sviluppato progetti specifici, analizzando i target locali e diffondendo messaggi mirati sulla sicurezza stradale. A Udine, il coinvolgimento dell’Udinese Calcio e delle Frecce Tricolori ha dato un impulso significativo alla campagna.

