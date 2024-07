No Borders Music Festival 2024, musica e gourmet con Petra Molino Quaglia

Petra Molino Quaglia® rinnova la sua partnership con il No Borders Music Festival 2024, uno degli eventi musicali più attesi in Friuli-Venezia Giulia. Giunto alla sua XXIX edizione, il festival si svolge nei suggestivi paesaggi del Tarvisiano, offrendo una combinazione di musica di alto livello e natura incontaminata.

La collaborazione con Ein Prosit Summer Edition

Parallelamente al festival musicale, Petra Molino Quaglia® sarà presente anche all’Ein Prosit Summer Edition, un evento che celebra la gastronomia di qualità con chef di fama nazionale e internazionale. Petra Molino Quaglia® fornirà la materia prima per gli impasti, confermando il suo impegno nella promozione di prodotti di eccellenza.

La presenza dello chef Eugenio Boer

Un momento saliente sarà la partecipazione dello chef Eugenio Boer, che preparerà un panino gourmet esclusivo utilizzando la Farina Petra®. Questo panino sarà disponibile durante i concerti di artisti di rilievo come Morcheeba, Goran Bregović, Thievery Corporation, Kruder & Dorfmeister, Stewart Copeland, Manu Chao e molti altri. Gli spettatori potranno gustarlo nei weekend del 20-21 luglio, 27-28 luglio e 3-4 agosto.

L’impegno di Petra Molino Quaglia

Petra Molino Quaglia® condivide i valori del No Borders Music Festival, che valorizza la relazione tra uomo e ambiente, la sensibilità artistica e la cultura gastronomica. Questa collaborazione si inserisce nel progetto Bread Religion, che da oltre dieci anni esplora nuove combinazioni tra farine di alta qualità e diverse forme di espressione artistica.

Piero Gabrieli, Direttore Marketing di Petra Molino Quaglia®, ha sottolineato: «Confermiamo anche per questa edizione il sostegno a No Borders Music Festival, manifestazione che interpreta totalmente i valori della nostra azienda, riguardo alla relazione dell’essere umano con l’ambiente, alla sensibilità verso forme artistiche capaci di coinvolgere attivamente il pubblico e all’inserimento della buona tavola in contesti di consumo che creano connessioni culturali di valore».

Dettagli dell’evento

I panini gourmet realizzati con Farina Petra® saranno disponibili per tutta la durata dei singoli concerti, nei weekend: 20-21 luglio, 27-28 luglio e 3-4 agosto. Non perdete l’occasione di vivere un’esperienza unica che unisce musica, natura e gastronomia di alta qualità.

La partecipazione di Petra Molino Quaglia® al No Borders Music Festival 2024 e all’Ein Prosit Summer Edition rappresenta un’occasione imperdibile per tutti gli appassionati di musica e buona cucina. Un evento che celebra la cultura, la natura e l’eccellenza culinaria, arricchito dalla presenza di artisti e chef di fama mondiale.

