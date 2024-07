Nel suggestivo contesto del laboratorio Treelab dell’Università di Trieste, è stato celebrato un importante passo avanti nella ricerca scientifica regionale. Grazie alla collaborazione tra l’Università degli Studi di Trieste (UniTS) e Asugi, sono stati introdotti due strumenti all’avanguardia destinati all’analisi di metalli in traccia, finanziati attraverso i fondi Pnrr-Pnc.

I dettagli delle nuove acquisizioni

La nuova dotazione include un laser ablation dal valore di 366 mila euro e un analizzatore di metilmercurio di 72 mila euro. Questi dispositivi sono progettati per eseguire analisi dettagliate dei metalli inquinanti presenti nell’ambiente e nei luoghi di lavoro. Il laser ablation consente l’analisi precisa delle superfici e substrati, mentre l’analizzatore di metilmercurio permette di individuare tracce di mercurio, una delle forme più tossiche, in varie matrici ambientali come l’acqua, l’aria e persino nei capelli.

Soddisfazione dei leader scientifici

La direttrice della Struttura Complessa di Medicina del Lavoro di Asugi, professoressa Francesca Larese Filon, insieme al professor Fabio Barbone, direttore della Struttura Complessa di Igiene e Medicina Preventiva di Asugi, ha espresso entusiasta approvazione per l’installazione dei nuovi dispositivi. Questi strumenti non solo migliorano le capacità diagnostiche del laboratorio, ma rappresentano un investimento cruciale per il monitoraggio ambientale e la salute pubblica.

Unione di competenze per la ricerca avanzata

La collaborazione tra Asugi e UniTS ha integrato nel laboratorio Treelab tutta la strumentazione necessaria per analizzare metalli in traccia. Questo consolidamento è fondamentale per condurre indagini approfondite sui metalli pesanti nella regione del Friuli-Venezia Giulia. L’esperienza combinata di medici, chimici e geologi consente di ampliare significativamente le indagini ambientali e di sicurezza sul lavoro, potenziando le capacità di diagnosi e prevenzione.

Espansione della dotazione

Non ci si ferma qui: un ulteriore macchinario per la determinazione di molecole organiche in traccia è attualmente in fase di acquisizione. Questo nuovo strumento completerà ulteriormente le capacità analitiche dei laboratori Asugi-UniTS, consentendo un monitoraggio sempre più dettagliato e accurato dell’ambiente e dei luoghi di lavoro nella regione.

