Thauvin e Lucca trascinano l’Udinese: vittoria netta contro l’Istra

Nel secondo test del precampionato contro l’Istra, l’Udinese ha dimostrato una forma smagliante, dominando sin dall’inizio. Thauvin, particolarmente ispirato, ha messo in seria difficoltà la difesa avversaria già dal primo minuto, combinando splendidamente con Brenner e Lucca. È stato proprio il francese a sbloccare il punteggio al 19º minuto, sfruttando un assist perfetto di Thauvin sulla destra.

Una prima frazione da incorniciare, ma con un’insidia finale

Il primo tempo è stato interamente controllato dai bianconeri, con Thauvin che ha continuato a essere un tormento costante per la retroguardia dell’Istra. Tuttavia, al 41º minuto, una distrazione difensiva ha permesso a Filet di lanciare Fago verso la porta, che ha pareggiato con un diagonale preciso contro Okoye. Nonostante questo momento di sbandamento, l’Udinese ha continuato a pressare, concludendo il primo tempo con un gol spettacolare di Lucca che ha ripristinato il vantaggio.

L’incursione degli undici nuovi nella ripresa

All’inizio della seconda metà, l’Udinese ha effettuato cambi massicci, introducendo un’intera nuova formazione. Nonostante i cambi, il ritmo e la determinazione non sono calati. Al 55º minuto, Lucca ha siglato la sua doppietta personale, portando a quattro i gol dei bianconeri. La nuova formazione ha dimostrato coesione e compattezza, mantenendo un’incessante pressione sull’Istra, incapace di reagire efficacemente.

Udinese in rampa di lancio

Il test contro l’Istra non è stato solo una vittoria convincente, ma anche una dimostrazione di forza e preparazione da parte dell’Udinese. Thauvin si è distinto come figura chiave, non solo per il suo gol, ma anche per l’influenza sulla squadra nel complesso. L’attacco dinamico, guidato da Brenner e Lucca, ha mostrato un potenziale notevole, suggerendo una stagione promettente per i bianconeri.

La gestione intelligente di Runjaic, con i suoi cambi mirati, ha consolidato ulteriormente l’unità della squadra. Con il campionato alle porte, l’Udinese sembra pronta a sfidare le sfide che verranno con determinazione e ambizione.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook