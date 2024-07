Cambio della guardia ai vertici della Federcaccia Friuli-Venezia Giulia con l’elezione di Luca Carocci come nuovo presidente. L’ex Questore, reduce da una lunga carriera nella Polizia di Stato, subentra a Paolo Viezzi, che lascia dopo tre mandati consecutivi. L’assemblea straordinaria, che ha sancito questo passaggio di testimone, si è tenuta al Teatro della Casa della Gioventù a Buja, segnando un’importante svolta nella guida dell’associazione venatoria regionale.

Paolo Viezzi: un bilancio di successi e trasformazioni

Paolo Viezzi, che ha guidato la Federcaccia Fvg per 15 anni, ha descritto il suo mandato come un periodo di profonda trasformazione per l’associazione. Durante il suo lungo servizio, ha mirato a elevare l’associazione da un mero punto di riferimento per i cacciatori a un attore significativo nel contesto sociale regionale. Sotto la sua presidenza, la Federcaccia ha visto una notevole crescita, sia in termini di associati che di sezioni locali.

Viezzi ha sottolineato che “i numeri sono di grande rilievo”: l’associazione conta oggi circa 4.500 soci, 150 sezioni comunali e più di 200 dirigenti. Inoltre, ha evidenziato il contributo dei quasi 500 volontari attivi e il Servizio di vigilanza volontaria venatoria che è il più organizzato e numeroso a livello nazionale. L’associazione è inoltre l’unica del settore convenzionata con il tribunale da oltre cinque anni, un chiaro segno di professionalità e impegno.

Luca Carocci: nuove ambizioni e collaborazioni

Luca Carocci, ex dirigente della Polizia di Stato e ora in pensione, ha espresso grande soddisfazione per il nuovo incarico. In occasione della sua elezione, ha dichiarato di essere pronto a collaborare strettamente con le istituzioni legate al mondo venatorio e a dare il suo contributo per il bene dell’associazione. Carocci, con una carriera che include ruoli di prestigio come direttore della Digos di Trieste, vice Questore a Udine e Questore di Pordenone, porta con sé un bagaglio di esperienza e competenze che saranno sicuramente preziose per la Federcaccia.

Paolo Viezzi ha elogiato il suo successore, definendolo “una persona di grande livello” e dichiarando che la scelta di Carocci era “opportuna e meritata”. Concludendo il suo mandato, Viezzi ha espresso i suoi più sinceri auguri a Carocci per il nuovo ruolo e per le sfide future che lo attendono.

L’associazione e il ruolo sociale

Sotto la guida di Viezzi, la Federcaccia Fvg ha anche svolto un ruolo significativo durante la pandemia di Covid-19, contribuendo con quasi 50mila euro in donazioni agli ospedali della regione. Inoltre, ha promosso corsi di avvicinamento alla natura nelle scuole, dimostrando un forte impegno verso l’educazione ambientale e la comunità.

Il nuovo consiglio direttivo

Il rinnovato consiglio della Federcaccia Fvg include una squadra di esperti e appassionati che affiancheranno il nuovo presidente Luca Carocci. Tra i membri del consiglio ci sono Mario De Bortoli, Matteo De Luca, Giovanni Baldissera e altri rappresentanti di spicco. Questo gruppo avrà il compito di proseguire il lavoro avviato da Viezzi e di affrontare le nuove sfide del panorama venatorio regionale.

