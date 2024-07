SAPERI&SAPORI FVG, la vetrina dell’artigianato e agroalimentare a Udine

Dal 28 settembre al 6 ottobre, Udine Esposizioni ospiterà la prima edizione di SAPERI&SAPORI FVG, una nuova fiera dedicata al Made in Friuli-Venezia Giulia. L’evento, nato dalla collaborazione tra la Regione FVG, Udine Esposizioni e varie associazioni di categoria, mira a promuovere l’eccellenza dell’artigianato e dell’agroalimentare regionale.

Promuovere il Made in FVG

SAPERI&SAPORI FVG è un’iniziativa che celebra le tradizioni enogastronomiche e artigianali del Friuli-Venezia Giulia. Attraverso rappresentazioni e degustazioni, i visitatori potranno scoprire il meglio delle produzioni locali. La fiera riunisce oltre trenta aziende che esibiscono prodotti a marchio “Io sono Friuli Venezia Giulia”, unendo il “buono da assaporare” e il “bello da vedere”.

La location: Udine Esposizioni

La manifestazione si terrà presso il padiglione 8 di Udine Esposizioni, all’interno della cornice di CASA MODERNA. CASA MODERNA, uno degli eventi più importanti del Nord Est per il settore casa-arredo-design, ospiterà SAPERI&SAPORI FVG in un’edizione speciale con una nuova veste grafica e un nuovo payoff: “Il gusto di vivere”.

Il Presidente di Udine Esposizioni, Antonio Di Piazza, ha espresso soddisfazione per questa sinergia. Confartigianato, che ha aumentato le sue quote societarie in Udine Esposizioni, ha proposto l’idea dell’evento, subito accolta dall’Assessore regionale alle Attività produttive e Turismo, Sergio Emidio Bini. Questo nuovo format risponde alla necessità di diversificare l’attività fieristica, ottimizzando gli spazi per eventi collaborativi.

Un’importante vetrina per il territorio

Maurizio Meletti, Presidente regionale CNA FVG, ha sottolineato come SAPERI&SAPORI FVG rappresenti un’importante vetrina per il settore agroalimentare e artigianale regionale. La fiera offre un’opportunità unica per gli artigiani di incontrare nuovi clienti e collaborare con altri professionisti del settore.

Eccellenze regionali in mostra e iniziative speciali

Gli espositori di SAPERI&SAPORI FVG si distinguono per autenticità, tradizione, qualità dei materiali, innovazione, design ed estetica. Le aziende partecipanti hanno sede operativa in regione e rappresentano l’eccellenza del territorio. Il Presidente di Confartigianato-Imprese Udine, Graziano Tilatti, ha evidenziato come l’evento sia anche un’occasione per i giovani di avvicinarsi al mondo dell’artigianato.

La Camera di Commercio di Pordenone-Udine sarà presente con uno stand istituzionale, presentando iniziative di valorizzazione dell’economia regionale, come il progetto Mirabilia e Opus Loci. Questi progetti promuovono percorsi sostenibili e valorizzano le eccellenze produttive e storico-artistiche del Friuli-Venezia Giulia.

Spazi e attività

Grazie alla collaborazione con PromoTurismoFVG e Fondazione Agrifood & Bioeconomy FVG, sarà allestito uno spazio per la vendita di merchandising “Io Sono Friuli Venezia Giulia” e un’enoteca con prodotti tipici regionali. L’enoteca sarà aperta durante gli orari della fiera: feriali dalle 14.30 alle 20.00 e festivi dalle 10.00 alle 20.00.

L’Assessore Sergio Emidio Bini ha sottolineato l’importanza di fare scelte coraggiose e lungimiranti per valorizzare le eccellenze del territorio. La sinergia tra Regione, Udine Esposizioni e associazioni di categoria è un esempio di come il tessuto produttivo regionale possa fare squadra per lo sviluppo del territorio e delle sue tradizioni.

