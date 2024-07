Il Graduation Party di Pordenone: la celebrazione dei Neolaureati

Pordenone, 24 luglio 2024 – La loggia Municipale di Pordenone sarà il palcoscenico di una serata straordinaria il 25 luglio, a partire dalle ore 18.30. L’occasione è il tanto atteso Graduation Party, un evento organizzato dal Consorzio Universitario di Pordenone in collaborazione con Confindustria Alto Adriatico e il Comune di Pordenone. Questa celebrazione rappresenta un momento significativo per festeggiare i neolaureati e i neodiplomati degli istituti di formazione superiore, celebrando il loro percorso di studio e il loro ingresso nel mondo professionale.

Gli ospiti e le istituzioni

Ad arricchire la cerimonia sarà la presenza di Beppe Severgnini, il celebre giornalista e scrittore, che interverrà con un discorso intitolato “Cinque modi di fallire con successo e avere una splendida carriera”. Severgnini porterà il suo punto di vista unico e le sue esperienze personali per ispirare i giovani presenti.

La serata avrà inizio con l’esibizione del Coro Polifonico Città di Pordenone, che darà il via all’evento con un repertorio musicale coinvolgente. A seguire, sono previsti gli interventi di diverse figure di spicco: il Sindaco Alberto Parigi, il Presidente di Confindustria Alto Adriatico Michelangelo Agrusti, il Presidente del Consorzio Universitario di Pordenone Paolo Candotti e il delegato dell’Università di Udine per la sede di Pordenone Angelo Montanari.

Un momento di festa e riconoscimento

Paolo Candotti, Presidente del Consorzio Universitario di Pordenone, descrive il Graduation Party come «un momento comune di festa e condivisione». Candotti sottolinea l’importanza di celebrare i risultati ottenuti dagli studenti e di rendere omaggio alle eccellenze provenienti da un Polo Universitario di qualità come quello di Pordenone. L’evento rappresenta un’opportunità per evidenziare l’impegno e il successo degli studenti delle Università di Udine e Trieste, dell’Isia Roma Design e dell’ITS Alto Adriatico.

Michelangelo Agrusti, Presidente di Confindustria Alto Adriatico, aggiunge che il Graduation Party «è un’iniziativa pubblica» destinata a trasmettere ai ragazzi la certezza e la consapevolezza del valore che la città attribuisce loro. Agrusti sottolinea come l’investimento sul capitale umano sia una delle principali caratteristiche del sistema Alto Adriatico, che ha contribuito a creare attrattività nel territorio e a superare i confini regionali grazie a specializzazioni di alto livello.

La festa dei giovani talenti

L’evento proseguirà con il saluto ai laureati e ai diplomati ITS, il tutto impreziosito dall’esecuzione dell’inno internazionale della goliardia, “Gaudeamus igitur”, da parte del Coro Polifonico Città di Pordenone. Questo momento di celebrazione è aperto a tutta la cittadinanza, che è invitata a partecipare e a condividere la gioia di questo traguardo importante per i giovani protagonisti.

Il Graduation Party non è solo una cerimonia, ma un riconoscimento del valore e delle potenzialità dei nuovi laureati e diplomati, una celebrazione della loro crescita e del loro futuro. È anche un’occasione per la comunità di Pordenone per festeggiare il successo dei suoi giovani e per sostenere il continuo sviluppo e la crescita del capitale umano nella regione.

