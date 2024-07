Il mal di schiena, definito come la prima causa di disabilità a livello mondiale, colpisce un cittadino su due nel corso della vita, inclusi gli abitanti del Friuli Venezia Giulia. Si tratta di una condizione che non solo influisce pesantemente sulla qualità della vita, ma ha anche un’alta probabilità di recidiva: uno su tre avrà una ricaduta entro un anno dal primo episodio.

Un problema comune ma gestibile

La lombalgia, o dolore lombare, sarà il tema centrale della prossima Giornata mondiale della fisioterapia, in programma l’8 settembre. Questo disturbo muscoloscheletrico, sebbene molto doloroso e invalidante, può essere gestito con grande efficacia. Melania Salina, presidente dell’Ordine dei fisioterapisti del Friuli Venezia Giulia, spiega che nel 90% dei casi il mal di schiena non è dovuto a patologie gravi. Spesso, infatti, non può essere ricondotto a una particolare struttura anatomica, ma è il risultato di una serie di cause concomitanti.

Il ruolo fondamentale del fisioterapista

Secondo Salina, il trattamento più sicuro e più efficace per il paziente è proprio quello offerto dai fisioterapisti. La fisioterapia, infatti, non solo è in grado di alleviare il dolore, ma offre anche vantaggi concreti in termini di appropriatezza delle prescrizioni e riduzione dei costi per esami non necessari. Il fisioterapista diventa una guida essenziale non solo nella fase acuta, ma soprattutto nella fase successiva, dove il recupero della fiducia nella propria schiena e il miglioramento del movimento sono fondamentali.

Prevenzione ed esercizio terapeutico

La prevenzione è un altro aspetto cruciale. Grazie a un approccio proattivo che include la mobilizzazione e il rinforzo muscolare, il fisioterapista aiuta a prevenire nuovi attacchi di mal di schiena. L’esercizio terapeutico, che i pazienti possono eseguire a casa sotto la guida e il monitoraggio del fisioterapista, è particolarmente efficace. La letteratura scientifica supporta fortemente questo approccio come il più efficace per la gestione del mal di schiena.

La scienza a supporto della fisioterapia

Numerosi studi hanno dimostrato che la fisioterapia è il metodo più efficace per trattare il mal di schiena. I fisioterapisti forniscono consigli specifici, orientamento e trattamenti mirati per questo disturbo. Salina sottolinea che, a parte casi molto rari, chi soffre di mal di schiena, inclusi coloro con un’ernia, non è una persona fragile e può svolgere attività fisica senza problemi.

