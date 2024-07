Patrocinio ufficiale della Regione FVG alla partita Italia-Israele

La Regione Friuli-Venezia Giulia ha annunciato con soddisfazione il patrocinio alla partita tra Italia e Israele, valida per la Nations League e in programma il 14 ottobre allo stadio Friuli-Bluenergy Stadium di Udine. Questa decisione, fortemente voluta dal presidente della Regione Massimiliano Fedriga, dimostra l’impegno dell’Amministrazione regionale a sostenere eventi sportivi internazionali di rilievo.

Un evento di importanza internazionale

La partita Italia-Israele rappresenta non solo un’importante competizione sportiva, ma anche un’opportunità per promuovere valori come l’inclusione e l’uguaglianza. Il patrocinio della Regione sottolinea l’importanza di non dare spazio a nessuna forma di discriminazione nello sport. Questo messaggio assume una particolare rilevanza nel contesto attuale, dove il rispetto e la tolleranza sono temi di primaria importanza.

Il ruolo della FIGC e la collaborazione con la Regione

La richiesta di patrocinio è stata presentata dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), che ha riconosciuto l’importanza del sostegno istituzionale per garantire il successo dell’evento. La Regione, da parte sua, ha accolto con entusiasmo la proposta, confermando il proprio impegno a favorire la crescita e la promozione dello sport sul territorio.

Udine, un palcoscenico di rilievo

Il Friuli-Bluenergy Stadium di Udine, scelto come sede dell’incontro, si conferma un palcoscenico di rilievo per eventi sportivi di livello internazionale. La città di Udine, grazie alla sua posizione strategica e alle strutture moderne, è diventata un punto di riferimento per il calcio, attirando tifosi da tutto il mondo. Il match sarà un’importante occasione per promuovere il territorio friulano, anche dal punto di vista turistico.

Un messaggio di inclusione

Massimiliano Fedriga, nel suo annuncio, ha sottolineato che lo sport deve essere un veicolo di unione e rispetto reciproco. “Nel calcio, come in ogni altra disciplina sportiva, non deve esserci spazio per alcun tipo di discriminazione“, ha dichiarato il governatore. Questa posizione rafforza l’idea che lo sport possa essere un mezzo potente per promuovere valori positivi e costruire ponti tra culture diverse.

Un appuntamento da non perdere

L’appuntamento del 14 ottobre è atteso con grande entusiasmo da parte degli appassionati di calcio e non solo. La partita tra Italia e Israele sarà non solo una sfida sportiva, ma anche un evento simbolico che celebra l’inclusione e la diversità. La Regione Friuli-Venezia Giulia, con il suo patrocinio, si dimostra ancora una volta in prima linea nel sostenere questi importanti valori.

