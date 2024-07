Per la prima volta nella storia dell’Università degli Studi di Udine (Uniud), un gruppo di 28 studenti avrà l’opportunità di partecipare a un corso a New York, presso la prestigiosa St. John’s University. Questa iniziativa rappresenta un traguardo significativo per l’ateneo friulano e un’opportunità straordinaria per i suoi studenti.

Un corso innovativo di Intercultural Management

Il programma, denominato Intercultural Management, è stato sviluppato in collaborazione con la St. John’s University e offre 6 crediti formativi. Il corso si distingue per il suo approccio integrato che combina lezioni teoriche e workshop pratici, focalizzati su competenze chiave come la leadership, la comunicazione interculturale e la gestione del cambiamento in contesti globali. Questo programma innovativo mira a preparare gli studenti ad affrontare le sfide e le opportunità del mondo interculturale moderno.

Selezione degli studenti

I 28 studenti selezionati provengono dal corso di Ingegneria Gestionale e sono stati scelti per il loro eccezionale rendimento accademico e per le loro spiccate capacità. Questo processo di selezione rigoroso garantisce che solo i migliori talenti possano partecipare a questa esperienza unica. Inoltre, tutti gli studenti selezionati hanno ricevuto una borsa di studio, finanziata da fondi pubblici e privati, grazie al sostegno di partner prestigiosi come Danieli, ABS, Fondazione Friuli e Alig.

Lezione speciale presso le Nazioni Unite

Uno dei momenti più significativi del programma sarà la lezione speciale presso la sede delle Nazioni Unite. Questo evento non solo rappresenta un’opportunità educativa senza precedenti, ma offre anche agli studenti la possibilità di immergersi in un contesto internazionale di altissimo livello. La sede delle Nazioni Unite a New York, simbolo di cooperazione globale, fornirà un ambiente stimolante per approfondire la comprensione delle dinamiche interculturali.

Il valore della collaborazione internazionale

La collaborazione tra l’Università di Udine e la St. John’s University riflette l’impegno di entrambe le istituzioni nel fornire programmi di alta qualità che preparano gli studenti a diventare leader nel mondo interculturale di oggi. Il campus di New York, situato in una delle città più dinamiche e multiculturali del mondo, offre un ambiente ideale per questo tipo di formazione avanzata.

Sostenere i talenti emergenti

Il sostegno finanziario dei partner prestigiosi è stato fondamentale per garantire che i migliori talenti possano partecipare senza barriere economiche. Questo supporto dimostra l’importanza di investire nell’educazione e nello sviluppo dei futuri leader. “La partecipazione a questo corso rappresenta un’opportunità straordinaria per i nostri studenti di crescere sia professionalmente che personalmente”, ha dichiarato il prof. Marco Sartor, delegato del Rettore al placement e responsabile del corso.

Guardando al futuro

L’Università di Udine e la St. John’s University sperano che il corso Intercultural Management possa diventare un modello di eccellenza per future collaborazioni accademiche. Entrambe le istituzioni stanno già lavorando per sviluppare edizioni future di questa esperienza, con l’obiettivo di continuare a fornire opportunità di crescita e formazione di alto livello per i loro studenti.

