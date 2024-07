Confcooperative Lavoro e Servizi Fvg accoglie con favore la recente modifica della legge regionale che riguarda il settore del trasporto persone con pullman. La nuova normativa, approvata grazie all’intervento dell’assessore regionale ai trasporti, Cristina Amirante, ha portato significativi cambiamenti nella regolamentazione del parco automezzi degli operatori locali. Questo cambiamento si è rivelato particolarmente positivo per gli imprenditori del settore, che avevano riscontrato notevoli difficoltà a causa di requisiti normativi non allineati con quelli nazionali.

Una riforma necessaria per la competitività del settore

L’intervento dell’assessore Amirante ha avuto come obiettivo principale quello di eliminare le disparità presenti nella normativa regionale, che creavano ostacoli alla concorrenza leale tra le imprese di trasporto persone. La legge regionale in questione, la L.R. 22/2005, imponeva requisiti più severi sull’anzianità del parco automezzi rispetto al resto d’Italia. Questa situazione ha portato a una restrizione della libertà di mercato, penalizzando gli operatori regionali e limitando le loro capacità di competere a livello nazionale.

La soddisfazione di confcooperative lavoro e servizi Fvg

Luigi Donatone, rappresentante di settore di Confcooperative Lavoro e Servizi Fvg, ha espresso il suo apprezzamento per la riforma. L’iniziativa dell’assessore Amirante ha infatti allineato la normativa regionale a quella nazionale, in linea con le indicazioni delle sentenze del 2019 del Consiglio di Stato e della Corte Costituzionale, e con i recenti provvedimenti dell’Antitrust. Questi organismi avevano già manifestato contrarietà verso l’imposizione di limiti alla vetustà degli automezzi per il noleggio con conducente.

La problematicità della reperibilità degli autisti

Oltre alla questione normativa, Donatone ha sollevato un altro problema cruciale per il settore: la difficoltà di reperire autisti. Questo problema, che è diventato particolarmente acuto in Italia, è destinato a peggiorare se non affrontato con urgenza. La professione di autista è in grave crisi, e le imprese di trasporto si trovano costrette a vendere i propri automezzi o a tenerli fermi nei piazzali a causa della carenza di personale.

Confronto con la normativa europea

Donatone ha evidenziato le differenze tra la normativa italiana e quella europea riguardo all’età massima degli autisti. In Italia, il limite è fissato a 68 anni, mentre in molti paesi dell’Unione Europea, come Bulgaria e Austria, non ci sono limiti specifici o il limite è più elevato, fissato a 70 anni. Questa disparità normativa crea un ulteriore svantaggio competitivo per le imprese italiane e richiede una revisione a livello europeo.

Appello per una ristrutturazione del settore

Confcooperative Lavoro e Servizi Fvg, attraverso le parole di Donatone, lancia un appello agli europarlamentari neoeletti affinché venga avviata un’iniziativa regolamentare per armonizzare i requisiti professionali nel settore del trasporto persone. La necessità di una ristrutturazione è chiara: solo con una revisione e una normalizzazione delle normative a livello europeo sarà possibile rilanciare il settore e garantire condizioni di lavoro più eque e competitive.

