Welfare e sconti, nuova rete di esercizi convenzionati per la Carta Famiglia

Il Friuli-Venezia Giulia si conferma una regione all’avanguardia nel campo del welfare territoriale, grazie alla nuova iniziativa “Convenzioni non onerose”. L’assessore alla Famiglia, Alessia Rosolen, ha presentato a Trieste questo progetto ambizioso che mira a creare una rete di esercenti convenzionati pronti a offrire sconti ai possessori della Carta Famiglia, rafforzando così il supporto economico e sociale alle famiglie della regione.

Obiettivi e vantaggi dell’iniziativa

L’iniziativa si propone di contrastare la perdita di potere d’acquisto dei cittadini e promuovere un ciclo virtuoso che favorisca la comunità. Grazie a questa rete, le famiglie potranno beneficiare di una riduzione del 5% sui prezzi di vari prodotti, sia alimentari che non alimentari. Gli esercizi commerciali, che possono aderire tramite un avviso pubblico disponibile sul sito della Regione, sono incentivati a partecipare con l’obiettivo di incrementare le proprie vendite e visibilità.

Chi può partecipare?

La possibilità di aderire è aperta a tutte le attività commerciali del Friuli-Venezia Giulia, indipendentemente dalla loro forma giuridica. Questo include negozi di generi alimentari, bevande analcoliche, prodotti per la pulizia della casa, igiene personale, cartoleria, libri scolastici, medicinali da banco e altri prodotti di utilità quotidiana. È un’occasione per ampliare il mercato e offrire supporto economico alle famiglie che affrontano difficoltà finanziarie.

I beneficiari della Carta Famiglia

Attualmente, ci sono 41.144 titolari della Carta Famiglia. Per ottenerla, le famiglie devono avere almeno un figlio a carico, risiedere in Friuli-Venezia Giulia da almeno ventiquattro mesi e avere un ISEE pari o inferiore a 35.000 euro. Questa soglia, recentemente aumentata, permette a un numero maggiore di famiglie di accedere ai benefici, con un incremento della platea potenziale del 6,3%.

Promozione e sostegno alle attività aderenti

Gli esercenti che aderiranno all’iniziativa riceveranno materiale promozionale dalla Regione per informare i clienti dei vantaggi offerti. L’obiettivo è di creare un network di welfare territoriale che possa caratterizzare positivamente il Friuli-Venezia Giulia come una regione attenta e solidale. In questo contesto, la collaborazione con le associazioni di categoria sarà cruciale per aumentare le adesioni e diffondere l’informazione.

