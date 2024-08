Hlede nuovo presidente AID Udine: rinnova l’impegno per i DSA

Udine, 5 luglio 2024 – La Sezione dell’Associazione Italiana Dislessia (AID) di Udine ha recentemente eletto un nuovo presidente territoriale, Davide Hlede. Con un forte impegno verso la sensibilizzazione sui Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) e una chiara visione per il futuro, Hlede è pronto a dare una nuova spinta alle attività della sezione, offrendo supporto prezioso a famiglie, studenti e docenti della provincia.

Un nuovo capitolo per AID Udine

Davide Hlede è stato scelto per guidare la Sezione di Udine di AID, un’organizzazione che dal 1997 lavora instancabilmente per aumentare la consapevolezza riguardo ai DSA in Italia. Questi disturbi riguardano quasi 3 milioni di persone nel paese e includono condizioni come dislessia, disortografia, disgrafia e discalculia. Con la nuova leadership, AID Udine si prepara a rinnovare le sue attività e a riprendere con vigore le sue iniziative, dopo un periodo di inattività.

L’esperienza personale di Hlede

L’approccio di Hlede al mondo dei DSA nasce da una esperienza personale. Nel 2021, dopo la diagnosi di dislessia per suo figlio, Hlede e sua moglie hanno partecipato a un evento organizzato da AID nella provincia di Pordenone. Questa esperienza è stata rivelatrice: “Ci siamo subito resi conto dell’impatto positivo di quell’incontro, sia per noi che per nostro figlio,” ha dichiarato Hlede. Questa esperienza ha motivato la sua decisione di voler estendere e rilanciare le attività di AID anche nella provincia di Udine, portando la stessa sensibilità e supporto che aveva trovato in Pordenone.

Impegno e visione del nuovo presidente

Nel corso della sua presentazione ai soci, Hlede ha espresso il suo apprezzamento per il lavoro svolto dai predecessori e ha sottolineato l’importanza di un impegno collettivo. “Sono fermamente convinto dell’importanza che ogni socio riveste per la vita della Sezione,” ha detto Hlede. “Ognuno con i propri mezzi e i propri tempi può portare un valido sostegno e contribuire alle attività dell’associazione.” Questo spirito di collaborazione e partecipazione è fondamentale per garantire che le attività dell’AID possano avere un impatto positivo sul territorio.

Futuro e collaborazioni

La nuova gestione si propone di intensificare le attività di confronto, informazione e sensibilizzazione sui DSA, oltre a organizzare corsi formativi e incontri per famiglie, tecnici e insegnanti. Hlede ha anche enfatizzato l’apertura della sezione alla collaborazione con chiunque desideri partecipare alle iniziative e proporre nuovi temi di approfondimento. L’obiettivo è costruire una rete di supporto solida e ben informata che possa rispondere efficacemente alle esigenze delle persone con DSA nella provincia di Udine.

Contatti e informazioni

Per coloro che desiderano mettersi in contatto con la Sezione di Udine di AID o per chiunque sia interessato a partecipare alle attività, è possibile scrivere a udine@aiditalia.org o chiamare il numero 344 01 71 329 (dal lunedì al venerdì dalle ore 16:30 alle 18:00).

Con Davide Hlede alla guida, la Sezione di Udine di AID è pronta a intraprendere un percorso di crescita e a rafforzare il supporto per le famiglie e le persone con DSA nella provincia, confermando così il proprio impegno verso una società più inclusiva e consapevole.

