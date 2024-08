Questa mattina, nel Salotto Azzurro del Palazzo Municipale di Trieste, si è tenuta una conferenza stampa per presentare l’assegnazione del contributo regionale al Comune di Trieste per il “Progetto di riqualificazione di Piazza Goldoni”. Alla presenza dell’assessore alle Politiche del territorio, Michele Babuder, e dell’assessore regionale alle Autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e immigrazione, Pierpaolo Roberti, è stato illustrato il piano di intervento.

Obiettivi del progetto

Il progetto, finanziato grazie alla Legge regionale n. 9 del 3 marzo 2023, mira a risolvere problemi di microcriminalità e disagio sociale. “Grazie al contributo della Regione FVG, si riuscirà a sistemare e porre rimedio a quelle che possono essere fattispecie di microcriminalità e disagio che attualmente patiscono gli esercitanti, i residenti e i commercianti di Piazza Goldoni,” ha dichiarato Michele Babuder. L’obiettivo è rendere questo spazio di confine, tra il centro città e Barriera, più sicuro e attraente.

Dettagli degli interventi

Il Comune di Trieste ha ottenuto un contributo di €1.050.000, che sarà investito in vari interventi tra cui:

Opere di arredo urbano e riqualificazione degli spazi verdi.

e riqualificazione degli spazi verdi. Nuovo impianto di illuminazione adattiva .

. Soluzioni informatiche all’avanguardia per migliorare la sicurezza.

per migliorare la sicurezza. Installazione di nuove telecamere e di un totem multimediale per segnalare situazioni di pericolo.

e di un per segnalare situazioni di pericolo. Impianto fonico per comunicazioni e ridimensionamento del muro prospiciente Passo Carlo Goldoni.

Il ruolo della legge regionale

L’assessore regionale Pierpaolo Roberti ha sottolineato che l’intervento rientra nel contesto della Legge regionale sull’immigrazione. “In una legge sull’immigrazione la Regione FVG ha voluto inserire degli articoli specifici riguardo il controllo del territorio, con tante tipologie di intervento, e uno di questi è la rigenerazione urbana,” ha spiegato Roberti.

La visione futuristica del progetto

Il progetto prevede anche la creazione di un piccolo polmone verde, migliorando l’estetica e la fruibilità della piazza. L’impianto di illuminazione adattiva sarà in grado di variare l’intensità in base alla presenza di pedoni, aumentando la sicurezza. Le nuove telecamere e il totem multimediale contribuiranno a monitorare e gestire situazioni di emergenza in tempo reale.

Impatto sul territorio

“Il progetto presentato ha un impatto rilevante sul territorio perché da quando si è venuta a creare una presenza massiccia di giovani si sono susseguiti piccoli episodi di microcriminalità,” ha concluso Roberti. L’intervento mira a elevare la soglia di attenzione delle Forze dell’Ordine e migliorare la convivenza tra la cittadinanza locale e straniera.

Coinvolgimento della comunità

Michele Babuder ha sottolineato l’importanza del coinvolgimento della comunità locale. Il progetto non solo migliorerà la sicurezza, ma anche la qualità della vita dei residenti e dei commercianti. La riqualificazione di Piazza Goldoni è un passo fondamentale per rendere la città più vivibile e accogliente per tutti.

Prossimi passi

Il progetto dovrà ora essere approvato dagli Enti competenti, inclusa la Soprintendenza, per garantire che tutti gli aspetti estetici e urbanistici siano considerati. Il Comune di Trieste, in collaborazione con la Prefettura, intende aumentare la pubblica sicurezza, promuovendo una gestione integrata del fenomeno migratorio e garantendo il rispetto dei diritti e dei doveri collettivi.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook