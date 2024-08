COOP Italia dona 500.000 mascherine al Friuli Venezia Giulia

In un gesto di grande solidarietà e impegno verso la comunità, COOP Italia ha donato 500.000 mascherine chirurgiche al Friuli Venezia Giulia. Questo significativo contributo è destinato a sostenere il sistema sanitario regionale, fornendo un’ampia disponibilità di dispositivi di protezione individuale necessari per le prestazioni sanitarie.

La consegna e la distribuzione

La consegna ufficiale delle mascherine avverrà il 6 agosto presso la sede del Magazzino Centralizzato dell’Azienda Regionale per il Coordinamento della Salute (ARCS). Il magazzino si occuperà della successiva distribuzione delle mascherine alle varie Aziende Sanitarie del territorio, garantendo che ogni struttura possa disporre dei dispositivi necessari per proteggere il personale sanitario e i pazienti.

Caratteristiche delle mascherine

Le mascherine donate sono dispositivi medici di classe I, monouso, realizzate in polipropilene a 3 strati e dotate di elastici per un’adeguata vestibilità. Questi dispositivi sono stati personalizzati con il logo aziendale di COOP Italia, sottolineando l’impegno dell’azienda nel supportare la salute pubblica. Le mascherine sono conformi agli standard di sicurezza e sono state progettate per garantire una protezione efficace contro la diffusione di agenti patogeni.

Un gesto di grande valore

Il Direttore Generale di ARCS, Joseph Polimeni, ha espresso gratitudine verso COOP Italia per questa importante donazione, sottolineando come “il gesto di liberalità va oltre il suo valore economico”. Infatti, l’importanza di tale donazione non si limita solo al valore economico, che supera i 30mila euro, ma rappresenta un forte segnale di solidarietà e cooperazione tra il mondo economico e il sistema sanitario. Polimeni ha auspicato che questo esempio possa ispirare altre realtà economiche del territorio a compiere simili atti di generosità.

Il ruolo della direzione centrale salute

La Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità della Regione Friuli Venezia Giulia ha avuto un ruolo chiave nella ricezione e gestione della donazione. Questa istituzione, infatti, coordina e supervisiona le politiche sanitarie regionali, assicurando che le risorse vengano utilizzate in modo efficace e mirato. La collaborazione tra la Direzione Centrale e COOP Italia è un esempio virtuoso di come le sinergie tra pubblico e privato possano portare benefici concreti alla comunità.

Un esempio di responsabilità sociale

La donazione di COOP Italia non solo offre un supporto tangibile al sistema sanitario regionale, ma evidenzia anche l’importanza della responsabilità sociale d’impresa. In un periodo in cui la salute pubblica è messa a dura prova da emergenze sanitarie globali, il contributo di aziende e privati diventa fondamentale per sostenere gli sforzi delle istituzioni sanitarie. COOP Italia, accollandosi anche i costi relativi al trasporto delle mascherine, ha dimostrato un impegno concreto e una sensibilità particolare verso le esigenze della comunità.

